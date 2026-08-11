Gabinete avala $7.8 millones para arbitrajes e impulsa agenda tecnológica y espacial

El Consejo de Gabinete autorizó un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 por la suma de $7,882,484, asignados a la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los fondos se destinarán a la formalización de contratos de servicios legales con firmas externas para la defensa del Estado panameño en procesos arbitrales internacionales.
La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 86-26. La solicitud del MEF contó con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y con el informe de viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República. Tras la aprobación del Ejecutivo, el MEF debe someter la resolución a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aval final y posterior desglose de partidas.
En la misma sesión, el Gabinete aprobó la Resolución 89-26, que formaliza la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de la República de Panamá. El documento, sustentado por el Ministerio de la Presidencia y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), establece las directrices para el desarrollo ético, el uso seguro y la atracción de inversiones en materia tecnológica.
La iniciativa fue elaborada por la Comisión Nacional para Tecnologías Críticas y Emergentes y su Subcomisión de Inteligencia Artificial, estamentos que integran a la academia y al sector productivo bajo la coordinación de la Senacyt. Esta política se suma a la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores dentro de la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, presentada en junio de 2026 por el presidente José Raúl Mulino.
Como tercer punto, el Ejecutivo aprobó el proyecto de ley 27-26, el cual avala el Convenio Constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), redactado en México en septiembre de 2021. La adhesión busca incorporar al país en mecanismos regionales de cooperación espacial para fines pacíficos.
El convenio contempla el uso de sistemas de observación satelital para el monitoreo agrícola, la prevención de desastres naturales, el fortalecimiento de alertas tempranas ante el cambio climático y la ampliación de servicios de conectividad y telemedicina. El Gabinete autorizó al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, a presentar la propuesta ante el Órgano Legislativo para su ratificación.
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