Gabinete avala $7.8 millones para arbitrajes e impulsa agenda tecnológica y espacial

El Consejo de Gabinete autorizó un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 por la suma de $7,882,484, asignados a la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los fondos se destinarán a la formalización de contratos de servicios legales con firmas externas para la defensa del Estado panameño en procesos arbitrales internacionales. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 86-26. La solicitud del MEF contó con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y con el informe de viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República. Tras la aprobación del Ejecutivo, el MEF debe someter la resolución a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aval final y posterior desglose de partidas.

Estrategia en Inteligencia Artificial

En la misma sesión, el Gabinete aprobó la Resolución 89-26, que formaliza la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de la República de Panamá. El documento, sustentado por el Ministerio de la Presidencia y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), establece las directrices para el desarrollo ético, el uso seguro y la atracción de inversiones en materia tecnológica. La iniciativa fue elaborada por la Comisión Nacional para Tecnologías Críticas y Emergentes y su Subcomisión de Inteligencia Artificial, estamentos que integran a la academia y al sector productivo bajo la coordinación de la Senacyt. Esta política se suma a la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores dentro de la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, presentada en junio de 2026 por el presidente José Raúl Mulino.

Adhesión a la agencia espacial regional