De Rubén Blades a los Combos Nacionales: la historia musical de Panamá en 33 RPM

La exposición ‘Panamá 33 RPM: un istmo de ritmos’, que se puede ver en estos días en la sede de La Escuelita del Ritmo en Portobelo (Colón), se constituye en un recorrido por el istmo musical panameño a través de las carátulas de discos y fotografías que marcaron una era dorada en la industria musical nacional.

La muestra – que estará disponible para el público en el espacio multiusos de La Escuelita El Ritmo, ‘El Rancho’ – presenta una cuidadosa selección de portadas de discos de 33 RPM, que son pertenecientes tanto a la Colección Gladys Palmera y al coleccionista panameño Jaime ‘Jota’ Ortiz.

Además cuenta con fotografías de mediados del siglo XX cedidas por el sello discográfico Tamayo Records, conocido por albergar durante su trayectoria a los combos nacionales como Los Mozambiques, Los Juveniles, Combo Impacto, Los Superiores, Roberto y su Zafra, Los Excelentes, Los Arcoiris, y Combo Revelación, entre otros.

En la exposición también se cuenta la historia de los músicos panameños vinculados a la historia de jazz estadounidense así como del género conocido como el ‘Latin Jazz’, por ejemplo, como Alfonso Joseph, Alex Blake, Billy Cobham, Carlos Garnett, Gene Jefferson, Joe Panama, Louis Russell, Mauricio Smith, Papito Baker, Princess Orelia Benskina, Santi Debriano, Víctor Boa o Víctor Paz, entre muchos otros. Una iniciativa que busca poner en valor el rol de Panamá como semillero de artistas y géneros musicales autóctonos y folclóricos entremezclados con corrientes internacionales como el jazz y el calypso.

En este sentido, las ciudades de Panamá y Colón fueron epicentros de gran actividad cultural, alimentada por una floreciente industria del entretenimiento que desarrollaba distintos eventos como conciertos, festivales y actuaciones en cabarets, bares y festivales.

En entrevista con La Estrella de Panamá, Ortiz destacó que los discos y sus portadas están segmentados en diferentes secciones. Hay folclore, reggae, salsa, combos nacionales y otras categorías. Además, cada sección de la muestra tiene textos, realizados por Ortiz, que buscan poner al visitante en contexto sobre lo que está viendo sobre datos históricos relevantes sobre los artistas que marcaron la pauta en la música y dejaron huella a nivel internacional.

“Fueron unos cuatro o cinco meses de trabajo para poder hacer la primera exposición. Una vez que decidimos montar la primera exposición, se crearon las piezas y se hizo la curaduría. Tuvimos que decidir qué piezas íbamos a utilizar porque, dentro del universo de portadas disponibles, hay muchísimas y tuvimos que escoger alrededor de 100. Todo ese proceso de selección, decidir cuáles íbamos a incluir, hacer las réplicas, fotografiar y escanear las portadas en alta calidad y luego imprimirlas pudo haber tomado unos cuatro meses”, narró.

En este sentido, la exposición hizo presencia en distintos puntos del país como el Centro Cultural Casa del Soldado y el Centro de Arte y Cultura de Colón, entre otros. El proyecto museográfico tiene su génesis en la amistad de Ortiz con la filántropa hispano-panameña Alejandra Fierro Eleta, quien a su vez es la fundadora de la Fundación y emisora de radio Gladys Palmera. También posee una de las colecciones más importantes de música latina en el mundo.

“Ella y yo nos hicimos amigos a través del coleccionismo y siempre habíamos hablado de trabajar en algún proyecto juntos. Cuando surgió la oportunidad de que la Casa del Soldado y la Embajada de España quisieran hacer un proyecto cultural con Gladys Palmera, me buscaron y empezamos a trabajar en las ideas sobre cómo desarrollar la exposición”, rememoró Ortiz.

El coleccionista añadió que la exposición también busca rescatar del olvido a aquellos nombres de la música que dejaron a Panamá en alto.

“Queremos concienciar sobre ello y dar a conocer a artistas como Camilo Azuquita, por ejemplo. Muchos de ellos no suenan en la radio. Nadie hace documentales sobre ellos en la televisión nacional y nadie escribe sobre ellos en los periódicos. Entonces, ¿cómo las nuevas generaciones van a conocer a estos artistas si nadie se los está poniendo enfrente? Si no es a través de iniciativas como esta, ¿cómo educamos a las personas sobre la rica historia musical que tenemos?”, se preguntó.

Asimismo, la exposición busca poner en valor el trabajo de los fotógrafos y los diseñadores gráficos que, en su momento, contribuyeron a que los discos de la época fuesen tan icónicos como se recuerda hoy