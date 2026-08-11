Asamblea aprueba reforma al Reglamento Interno

Con 37 votos a favor y 21 en contra, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate las polémicas reformas al Reglamento Interno de este Órgano del Estado. El documento, ahora, pasa al Ejecutivo para su respectiva sanción y convertirse en ley de la República.

La propuesta había sido aprobada en segundo debate la semana pasada en medio de un centenares de modificaciones que incluyeron la potestad de los diputado a gestionar obras comunitarias. Una medida que ha sido cuestionadas a lo interno de la Asamblea y por la sociedad civil organizada.