Asamblea aprueba reformas a su reglamento en segundo debate

La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la noche del martes el proyecto de Ley 594, que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 49 de 1984, que establece el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional (RORI). La iniciativa pasó a tercer debate. El proyecto incorpora cambios relacionados con la transparencia, el funcionamiento de las comisiones permanentes, la asistencia de los diputados, la participación de los suplentes y las citaciones a funcionarios. La propuesta surgió de 18 iniciativas presentadas por distintas bancadas y pasó varios meses de discusión en la Comisión de Credenciales. Durante el primer debate, esa instancia trabajó sobre modificaciones a 37 artículos y elaboró un Texto Único. En el segundo debate, las propuestas aumentaron a más de 120 entre modificaciones, adiciones y eliminación de disposiciones. Entre los temas discutidos figuran la apertura de las sesiones de la Comisión de Presupuesto, la publicación de actas y planillas, las votaciones de los diputados, las reglas contra el nepotismo, la participación de los suplentes y la obligatoriedad de las reuniones de las comisiones.

Transparencia y funcionamiento de la Asamblea

La bancada Vamos planteó eliminar el carácter reservado de las sesiones de la Comisión de Presupuesto para que sean públicas y abiertas. También propuso que las actas de las comisiones se publiquen dentro de las 24 horas siguientes a su aprobación. Otra propuesta busca eliminar las votaciones secretas y establecer que las decisiones se adopten mediante votación nominal o a mano alzada. El paquete también contempla publicar las planillas de la Asamblea Nacional y establecer reglas contra el nepotismo. Esta última propuesta busca impedir que los diputados nombren familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en puestos permanentes, transitorios o mediante contratos por servicios profesionales.

Diputados suplentes

La participación de los diputados suplentes también generó propuestas durante la discusión. Una de las modificaciones plantea que un suplente habilitado pueda participar en la instalación, integración y funcionamiento de las comisiones permanentes durante el periodo en que sustituya al diputado principal, con los mismos derechos y deberes de voz y voto. La propuesta también establece reglas para su juramentación dentro de las comisiones. Durante el debate surgieron diferencias sobre este punto. El diputado Luis Camacho cuestionó que un suplente pueda considerarse integrante de una comisión, al señalar que su participación ocurre cuando el diputado principal lo habilita. Otra propuesta plantea que, cuando un suplente sustituya al principal, se descuente al diputado titular el salario correspondiente y se pague íntegramente al suplente.

Cambios en las comisiones