Diputados cuestionan reformas al reglamento interno de la Asamblea tras aprobación en segundo debate

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes, en segundo debate y mediante votación artículo por artículo, el Proyecto de Ley 594, una iniciativa que modifica y adiciona disposiciones de la Ley 49 de 1984, norma que establece el Reglamento Orgánico del Régimen Interno del Legislativo. Aunque la propuesta fue avalada por la mayoría del Pleno, su aprobación generó una ola de cuestionamientos por parte de diputados de oposición, quienes consideran que las reformas representan un retroceso en materia de transparencia, controles internos y modernización de la institución.

La Asamblea Nacional informó a través de su cuenta oficial en X que el proyecto fue aprobado tras la discusión individual de cada uno de sus artículos.

¿Qué establece el Proyecto de Ley 594? El Proyecto de Ley 594 busca actualizar el Reglamento Interno que regula el funcionamiento de la Asamblea Nacional, incorporando modificaciones a diversos artículos de la Ley 49 de 1984. Entre los cambios que más controversia han generado figura la incorporación de una disposición que permitiría a los diputados realizar gestión de proyectos para sus circuitos, así como la eliminación de un artículo que prohibía expresamente el nombramiento de familiares de los diputados hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Precisamente estos dos puntos concentran gran parte de las críticas de sectores de oposición, que sostienen que las modificaciones abren la puerta a prácticas que anteriormente buscaban limitarse dentro del Legislativo.

Diputados hablan de un “retroceso”

Una de las voces más críticas fue la diputada Janine Prado, quien calificó la aprobación como “decepcionante”.

A través de su cuenta en X, sostuvo que la mayoría oficialista realizó únicamente “cambios cosméticos” al reglamento y cuestionó que se habilite a los diputados para gestionar proyectos en sus circuitos. ”¿Diputados gestionando proyectos? Solo les falta revivir las partidas circuitales”, escribió la diputada, quien además aseguró que el Pleno perdió la oportunidad de impulsar una verdadera modernización del Órgano Legislativo.

Cuestionan eliminación de la prohibición al nepotismo

Por su parte, la diputada Yamirelis Chong afirmó en declaraciones a Telemetro Reporta que las reformas representan un retroceso respecto a los cambios que varios diputados impulsaban.

Según Chong, uno de los aspectos más preocupantes es la eliminación del artículo que prohibía expresamente el nombramiento de familiares de los diputados hasta el cuarto grado de consanguinidad. La legisladora también sostuvo que permitir que los diputados gestionen proyectos para sus circuitos podría entrar en conflicto con la Constitución y criticó que la reforma no eliminara los beneficios y privilegios que históricamente han sido cuestionados dentro de la Asamblea Nacional.

”Hoy esta Asamblea aprueba el nepotismo una vez más”, manifestó la diputada durante sus declaraciones.

El debate continuará