Panamá Conecta: Gobierno impulsa más trámites en línea y la llegada de cables de Google

El portal Panamá Conecta continúa consolidándose como la principal plataforma de trámites digitales del Estado, con 26 servicios activos integrados y 787 mil usuarios desde mayo de 2025, informó al Consejo de Gabinete el administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega.
Fábrega destacó que el proyecto se enmarca en la visión de un “Estado digital unificado”, donde cada ciudadano acceda a un solo perfil, con identidad única y catálogo centralizado de servicios.
Este avance se materializa con el Single Login, que permite realizar gestiones sin repetir datos ya registrados en las bases gubernamentales.
Actualmente, la plataforma cuenta con 82 integraciones interinstitucionales, lo que elimina duplicidades y agiliza procesos.
La meta para 2027 es alcanzar 100 trámites en línea y superar el millón de usuarios activos, con un sistema que simplifique la experiencia ciudadana y optimice métodos de pago digitales.
En paralelo, Google anunció la llegada de dos cables submarinos que incrementarán la conectividad de Panamá como hub digital global, proyectando al país como centro estratégico para negocios e inversión extranjera en tecnología.
El nuevo estándar operativo de Panamá Conecta se apoya en cuatro pilares prioritarios:
Con estos avances, Panamá busca posicionarse como referente regional en transformación digital y conectividad global.
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