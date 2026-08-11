Panamá Conecta: Gobierno impulsa más trámites en línea y la llegada de cables de Google

El portal Panamá Conecta continúa consolidándose como la principal plataforma de trámites digitales del Estado, con 26 servicios activos integrados y 787 mil usuarios desde mayo de 2025, informó al Consejo de Gabinete el administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega.

Fábrega destacó que el proyecto se enmarca en la visión de un “Estado digital unificado”, donde cada ciudadano acceda a un solo perfil, con identidad única y catálogo centralizado de servicios.

Este avance se materializa con el Single Login, que permite realizar gestiones sin repetir datos ya registrados en las bases gubernamentales.