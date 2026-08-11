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Gastronomía

Fine Dining Table 2026: El Salvador acoge la gala internacional con fuerte representación de Panamá

Fine Dining Table entregará reconocimientos bajo el sistema de Los Fuegos, que evalúa no solo la cocina, sino también la hospitalidad, el diseño, la narrativa y la emoción que despierta cada experiencia.
Fine Dining Table entregará reconocimientos bajo el sistema de Los Fuegos, que evalúa no solo la cocina, sino también la hospitalidad, el diseño, la narrativa y la emoción que despierta cada experiencia. Cedida
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Lourdes García Armuelles
  • 11/08/2026 19:00
La presencia de Panamá confirma el crecimiento de su turismo gastronómico, que se consolida como parte de la oferta cultural y económica del país, y lo proyecta en un escenario internacional junto a referentes de la región

El Salvador será el epicentro de la alta cocina latinoamericana durante octubre de 2026, al acoger la Fine Dining Week y la primera Gala Internacional de Fine Dining Table, eventos que reunirán a los restaurantes, chefs, hoteles y marcas de lujo más influyentes de la región.

Del 12 al 18 de octubre, la capital salvadoreña vivirá más de veinte cenas a cuatro manos entre chefs locales e internacionales, mientras que el 17 de octubre se celebrará la gala que premiará a los establecimientos seleccionados en la edición 2026 de Fine Dining Table.

La cita contará con delegaciones de países como Colombia, Chile, Argentina, Panamá, Paraguay, Ecuador, México y Perú, además de representantes europeos y de la comunidad latina de Miami.

Con ello, El Salvador se posiciona como nuevo punto de encuentro de la alta gastronomía continental, reforzando su imagen como destino turístico y cultural.

Fine Dining Week y la primera Gala Internacional de Fine Dining Table reunirán a los restaurantes, chefs, hoteles y marcas de lujo más influyentes de la región.
Fine Dining Week y la primera Gala Internacional de Fine Dining Table reunirán a los restaurantes, chefs, hoteles y marcas de lujo más influyentes de la región. Cedida
Representación

La representación panameña será amplia, con restaurantes como Maito, Brutto, Lo Que Hay, Casa Bruja, La Tapa del Coco, Los Años Locos, Tomillo, Umi, Mahalo, entre otros, incluidos en la selección oficial.

Asimismo, hoteles como La Coralina, La Compañía Panamá y Nayara Bocas del Toro figuran en la categoría de hospitalidad de excelencia.

La presencia de Panamá confirma el crecimiento de su turismo gastronómico, que se consolida como parte de la oferta cultural y económica del país, y lo proyecta en un escenario internacional junto a referentes de la región.

Distinciones “Los Fuegos”

Fine Dining Table entregará reconocimientos bajo el sistema de Los Fuegos, que evalúa no solo la cocina, sino también la hospitalidad, el diseño, la narrativa y la emoción que despierta cada experiencia.

Las categorías van desde Tres Fuegos, la máxima distinción, hasta el sello Recomendado, además de menciones especiales como el Fuego Verde para proyectos sostenibles y el Best Wellness Hotels para hoteles que integran bienestar y hospitalidad.

Con estas actividades, El Salvador se prepara para recibir a la élite gastronómica mundial y Panamá se suma como protagonista regional, reforzando su papel en la conversación global sobre la alta cocina y la hospitalidad.

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