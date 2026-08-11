Fine Dining Table 2026: El Salvador acoge la gala internacional con fuerte representación de Panamá

El Salvador será el epicentro de la alta cocina latinoamericana durante octubre de 2026, al acoger la Fine Dining Week y la primera Gala Internacional de Fine Dining Table, eventos que reunirán a los restaurantes, chefs, hoteles y marcas de lujo más influyentes de la región.

Del 12 al 18 de octubre, la capital salvadoreña vivirá más de veinte cenas a cuatro manos entre chefs locales e internacionales, mientras que el 17 de octubre se celebrará la gala que premiará a los establecimientos seleccionados en la edición 2026 de Fine Dining Table.

La cita contará con delegaciones de países como Colombia, Chile, Argentina, Panamá, Paraguay, Ecuador, México y Perú, además de representantes europeos y de la comunidad latina de Miami.

Con ello, El Salvador se posiciona como nuevo punto de encuentro de la alta gastronomía continental, reforzando su imagen como destino turístico y cultural.