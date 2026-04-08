A contrarreloj aprobación de reformas al Reglamento Interno de la Asamblea

La aprobación del Reglamento Interno (RORI) en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional se produjo tras un largo y tortuoso debate que cerró finalmente con consenso ayer miércoles. Ahora, la medida se da a contrarreloj, a solo 22 días del cierre de la segunda legislatura, previsto para el próximo 30 de abril, dejando un margen estrecho para la discusión, sobre todo si las diferencias en el pleno alargan el debate.

La comisión, integrada por los diputados Joan Guevara del Partido Alianza; Dana Castañeda y Ariel Vallarino, de Realizando Metas; Benicio Robinson y Arquesio Arias, del Partido Revolucionario Democrático; Yamireliz Chong y Augusto Palacios, de la coalición Vamos; Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos; y José Luis Varela, del Partido Panameñista, aprobó por mayoría un total de 37 artículos, marcando un paso clave en el proceso.

Entre los cambios aprobados destacan la prohibición de nombramientos de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, la ampliación de los tiempos de debate y la obligatoriedad de transmitir las sesiones legislativas. Además, se establece que la Comisión de Presupuesto sesionará siempre de manera pública, reforzando los mecanismos de fiscalización sobre los recursos del Estado.

Las reformas fijan también un plazo máximo de tres días, tras la instalación de una nueva legislatura, para conformar la junta directiva, evitando los retrasos del periodo anterior, cuando este proceso se prolongó por más de un mes y paralizó la actividad legislativa.

En materia de control político, se estipula que durante las citaciones a ministros de Estado, estos deberán continuar su comparecencia y responder el cuestionario aprobado, incluso si se rompe el quórum. Se incorporan, además, medidas de transparencia que obligan a las comisiones a reunirse semanalmente y a publicar sus actas en un plazo máximo de 72 horas.

Poco después de la aprobación, diputados de la coalición Vamos celebraron la reforma como un logro de su agenda de transparencia y modernización, siendo esta bancada una de las más persistentes en promover cambios.

El resto de los diputados de los partidos se ha mostrado favorable, aunque con reservas sobre el alcance de las modificaciones, e incluso defendiendo prerrogativas cuestionadas como privilegios innecesarios.

En paralelo, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, fijó desde el inicio de su gestión la actualización del reglamento como un objetivo político central. Herrera ha reiterado su compromiso de llevar el proyecto al pleno. Fuentes legislativas han señalado que el panameñista aspiraría a que, con la aprobación del RORI, se fortalezca su posición política de cara a su proyecto de reelección en el cargo.