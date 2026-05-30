Operación Nodriza: César Caicedo deberá regresar a prisión tras recibir alta médica, ordena tribunal

Un Tribunal de Apelaciones revocó la medida de depósito domiciliario otorgada a César Caicedo, uno de los imputados dentro de la denominada operación Nodriza, investigación vinculada a delitos relacionados con drogas.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante una audiencia de apelación los fiscales sustentaron la necesidad de modificar la medida cautelar, logrando que el tribunal ordenara el retorno de Caicedo a un centro penitenciario una vez reciba el alta médica del hospital donde permanece recluido.

“En audiencia de apelación, la Fiscalía de Drogas logró que le revoquen el depósito domiciliario a un hombre aprehendido en la operación Nodriza por delitos relacionados con drogas, por lo que deberá retornar a un centro penal luego que le den de alta de un hospital”, informó la entidad.

La operación Nodriza forma parte de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía de Drogas para desarticular presuntas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas en Panamá.

Las pesquisas fueron realizadas de manera conjunta entre la Fiscalía de Drogas y agentes de la Dirección de Investigación Policial (DIP), en una investigación que se extendió desde el 7 de marzo de 2023 hasta el 3 de diciembre de 2025.

Como resultado de las labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento, las autoridades ejecutaron una serie de diligencias el 3 de diciembre de 2025 en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, que culminaron con la aprehensión de varios sospechosos, entre ellos César Caicedo.

Dentro de este proceso, a Caicedo se le decretó inicialmente la medida cautelar de detención provisional el 30 de diciembre de 2025, al considerar las autoridades judiciales la gravedad de los delitos investigados y los riesgos procesales existentes.

Posteriormente, la medida fue modificada a depósito domiciliario debido a razones de salud. Sin embargo, tras la apelación presentada por la Fiscalía de Drogas, el tribunal decidió revocar ese beneficio y ordenar su reingreso al sistema penitenciario una vez concluya su atención médica.