Las 5 noticias que debes leer hoy | 30 de mayo

Violencia empaña la antesala electoral en Colombia

La tensión política en Colombia aumenta a pocas horas de las elecciones presidenciales, en medio de amenazas, atentados y la creciente presencia de grupos armados en varias regiones del país. Organismos y autoridades han advertido sobre un deterioro de la seguridad que podría afectar el proceso democrático.

Denuncian pérdidas de terrenos por agua vinculada al Hospital Anita Moreno

Residentes de La Villa de Los Santos aseguran que desde la construcción del nuevo Hospital Regional Anita Moreno enfrentan inundaciones constantes que han afectado actividades agropecuarias y comerciales. Los afectados sostienen que el agua provendría de sistemas del centro hospitalario y reclaman una solución definitiva.

Refuerzan vigilancia en los corredores del país

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y los estamentos de seguridad incrementaron los operativos de vigilancia en los corredores para fortalecer la seguridad vial, prevenir incidentes y brindar una respuesta más rápida ante emergencias durante los desplazamientos de los usuarios.

ACP ajusta proceso para proyectos en Corozal y Telfers

La Autoridad del Canal de Panamá introdujo modificaciones al mecanismo de revisión documental dentro del proceso de precalificación para los proyectos portuarios de Corozal y Telfers. Los cambios buscan ofrecer mayor claridad y eficiencia a los participantes interesados.

Agroferias del IMA llegan este 1 y 2 de junio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario anunció nuevas agroferias a nivel nacional para este fin de semana, donde los consumidores podrán adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles. La entidad recomienda asistir con cédula y bolsas reutilizables para facilitar las compras.