Operación Nodriza: ocho aprehendidos y arresto domiciliario para César Caicedo

Luego de una extensa audiencia de solicitudes múltiples celebrada este jueves 4 de diciembre, la jueza de garantías Josefa Monfante ordenó arresto domiciliario para César Caicedo, padre de Dayra Caicedo, por su presunta vinculación con una red de tráfico de drogas.

El caso de Dayra Caicedo captó la atención de los panameños luego de estar secuestrada por más de un mes. La joven apareció en una gasolinera sana y salva en Panamá Oeste, pero nunca se aclaró si se pagó rescate por ella.

Caicedo y otros siete hombres fueron presentados ante la jueza tras ser aprehendidos durante la operación Nodriza, ejecutada el miércoles 3 de diciembre en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Monfante impuso como medidas cautelares la obligación de notificarse ante la fiscalía para seis de los supuestos implicados y prohibición de salida del país para otro de ellos.Tras esta decisión, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas anunció una apelación, a la espera de que el Tribunal Superior de Apelaciones programe la audiencia correspondiente.

Más temprano, la jueza había legalizado la aprehensión de los ocho detenidos en la operación, realizada con apoyo de funcionarios del Ministerio Público y agentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.Una vez validada la detención, la Fiscalía solicitó la detención provisional de los imputados.

El grupo es investigado desde 2023 por su presunta participación en actividades de tráfico de drogas en Panamá y Panamá Oeste. Según las pesquisas, Caicedo sería el supuesto cabecilla de la organización desmantelada.Además, la jueza imputó cargos por conspiración para cometer delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La audiencia se desarrolló en las instalaciones del sistema penal acusatorio en Plaza Ágora.