‘The Telegraph’ revela que Maduro pidió $200 millones a Trump para huir de Venezuela

El diario británico The Telegraph reveló detalles de la llamada entre Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump.

La llamada duro 15 minutos y estuvo dominada por las peticiones de Maduro, quien es considerado por la administración Trump un líder del narcotráfico.

Según el periódico británico, en la llamada telefónica, Maduro habría pedido 200 millones de dólares en un presunto acuerdo para huir de Venezuela.

The Telegraph consultó varias fuentes cercanas a la llamada telefónica entre Maduro y Trump y señalaron que el plan de Estados Unidos fracasó debido a las demandas del jefe del régimen venezolano de una amnistía general para hasta 100 altos funcionarios.

Trump y Maduro hablaron de que Rusia o China podrían ser los destinos más aceptables para su salida y así, lograr la salida del régimen chavista.

Maduro presuntamente reiteró varias veces su petición de 200 millones de dólares “para vivir dignamente”. The Telegraph describió que Maduro se sentía “atrapado entre la espada y la pared”.

Maduro confirmó este miércoles 3 de diciembre que, hace “unos diez días”, conversó por teléfono de manera “cordial” Trump.

El supuesto líder de la organización terrorista extranjera Los Soles dijo que la conversación se desarrolló “en un tono de respeto” y espera que el contacto represente un paso “hacia un diálogo respetuoso”.