Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 5 de diciembre

Panamá registrará este viernes 5 de diciembre de 2025 condiciones atmosféricas variables, con presencia de cielo poco nublado, intervalos nubosos y lluvias aisladas en diversos puntos del país, según el pronóstico emitido por la meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Julissa Rivera.

Durante la mañana, se anticipa un cielo con poca nubosidad en la mayor parte del territorio nacional, aunque no se descartan intervalos nubosos y lluvias aisladas en sectores de la vertiente del Caribe y áreas de Panamá.

En la tarde, se prevén aguaceros aislados en Chiriquí, sectores de Colón, Panamá, comarca Guna Yala y Darién. De igual forma, se esperan intervalos nubosos con posibilidad de lluvias aisladas en Panamá Oeste, Coclé y el sur de Veraguas.

Para la noche, los modelos indican aguaceros aislados en el golfo de Chiriquí, con potencial de extenderse hacia áreas de Chiriquí y el sur de Veraguas. También se anticipan intervalos nubosos y algunas lluvias aisladas en sectores de Colón, Panamá Este y Darién.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 24°C y 27°C en la Cordillera Central, mientras que el resto del país registrará valores entre 29°C y 33°C. Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán altos y muy altos a nivel nacional.

Además, el informe destaca condiciones marítimas favorables tanto en el Caribe como en el Pacífico.