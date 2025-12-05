Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 5 de diciembre

<b>Panamá</b> registrará este <b>viernes 5 de diciembre de 2025</b> condiciones atmosféricas variables, con presencia de <b>cielo poco nublado</b>, <b>intervalos nubosos</b> y <b>lluvias aisladas</b> en diversos puntos del país, según el pronóstico emitido por la <b>meteoróloga del <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a>, Julissa Rivera</b>.Durante la <b>mañana</b>, se anticipa un <b>cielo con poca nubosidad</b> en la mayor parte del territorio nacional, aunque no se descartan <b>intervalos nubosos</b> y <b>lluvias aisladas</b> en sectores de la <b>vertiente del Caribe</b> y áreas de <b>Panamá</b>.En la <b>tarde</b>, se prevén <b>aguaceros aislados</b> en <b>Chiriquí</b>, sectores de <b>Colón</b>, <b>Panamá</b>, <b>comarca Guna Yala</b> y <b>Darién</b>. De igual forma, se esperan <b>intervalos nubosos</b> con posibilidad de <b>lluvias aisladas</b> en <b>Panamá Oeste</b>, <b>Coclé</b> y el <b>sur de Veraguas</b>.Para la <b>noche</b>, los modelos indican <b>aguaceros aislados</b> en el <b>golfo de Chiriquí</b>, con potencial de extenderse hacia áreas de <b>Chiriquí</b> y el <b>sur de Veraguas</b>. También se anticipan <b>intervalos nubosos</b> y algunas <b>lluvias aisladas</b> en sectores de <b>Colón</b>, <b>Panamá Este</b> y <b>Darién</b>.Las <b>temperaturas máximas</b> oscilarán entre <b>24°C y 27°C</b> en la <b>Cordillera Central</b>, mientras que el resto del país registrará valores entre <b>29°C y 33°C</b>. Los <b>índices de radiación ultravioleta</b> se mantendrán <b>altos y muy altos</b> a nivel nacional.Además, el informe destaca <b>condiciones marítimas favorables</b> tanto en el <b>Caribe</b> como en el <b>Pacífico</b>.