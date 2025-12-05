Estados Unidos presenta plan para ‘hacer cumplir la Doctrina Monroe’ en América Latina

Estados Unidos quiere reajustar su presencia global para centrarse más en <b><a href="/tag/-/meta/alc-america-latina-y-el-caribe">América Latina</a></b> y en la lucha contra la <b>migración</b>, según la nueva estrategia de la administración de <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b> publicada a primera hora del viernes.El documento, titulado <b>'Estrategia Nacional de Seguridad'</b>, expone con firmeza el objetivo de reforzar la influencia de Estados Unidos en América Latina, donde la administración Trump está atacando a presuntas <b>narcolanchas</b>, está inmersa en una confrontación con el mandatario izquierdista <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Nicolás Maduro</a></b>, y busca tomar el control de recursos clave como el <b>Canal de Panamá</b>.Concebido para desarrollar la visión <b>'America First'</b> (Estados Unidos Primero) de Trump, la nueva estrategia estadounidense marca una reorientación de su política de los últimos años que se centró en <b>Asia</b>, aunque sigue identificando a <b>China</b> como su principal competidor.El documento presenta a Trump como el modernizador de la <b>Doctrina Monroe</b>, proclamada hace dos siglos, en la que Estados Unidos declaró a América Latina fuera del alcance de potencias rivales, entonces europeas.Washington reajustará su <b>presencia militar global</b> para hacer frente a amenazas urgentes en nuestro Hemisferio, y alejarnos de escenarios cuya importancia relativa para la <b>seguridad nacional estadounidense</b> ha disminuido en las últimas décadas o años, reza el texto.Washington quiere además, bajo la presidencia de Trump, poner fin a las <b>migraciones masivas</b> en el mundo y hacer del <b>control de las fronteras</b> 'el elemento principal de la seguridad' estadounidense, de acuerdo al documento.'La era de las migraciones masivas debe llegar a su fin. La <b>seguridad de las fronteras</b> es el elemento principal de la seguridad nacional', señala la nueva estrategia.'Debemos proteger a nuestro país contra las <b>invasiones</b>, no solo contra las migraciones descontroladas, sino también contra las amenazas transfronterizas como el <b>terrorismo</b>, las <b>drogas</b>, el <b>espionaje</b> y la <b>trata de personas</b>', agrega.En el documento, Washington también critica duramente a los <b>aliados europeos</b> y señala que Estados Unidos respaldará a quienes se opongan a los valores promovidos por la <b>Unión Europea</b>, especialmente en materia de <b>inmigración</b>.El texto añade que Estados Unidos también impediría que otras potencias dominen, pero precisó: 'Esto no significa desperdiciar sangre y recursos para limitar la influencia de todas las <b>grandes y medianas potencias</b> del mundo'.