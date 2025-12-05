Unión Europea impone una multa de 120 millones de euros a X, la red social de Elon Musk

La <b>Unión Europea</b> impuso este viernes una <b>multa de 120 millones de euros</b> (casi 140 millones de dólares) a la red social <b>X</b>, propiedad de <b>Elon Musk</b>, que podría provocar otra confrontación con el presidente estadounidense <b>Donald Trump</b>.La sanción corresponde a las infracciones notificadas en <b>julio de 2024</b> a X, cuando la UE acusó a la plataforma de <b>engañar a los usuarios</b> con el sistema de <b>marca de verificación azul</b> —que supuestamente certifica las fuentes de información—, de <b>no ser lo suficientemente transparente</b> respecto a la publicidad y de <b>no respetar la obligación de acceso a los datos internos</b> por parte de investigadores acreditados.Antes incluso de que se oficializara la decisión, el vicepresidente estadounidense <b>JD Vance</b> había denunciado los pasos que estaba dando la Unión Europea.'La UE debería defender la <b>libertad de expresión</b> en lugar de atacar a empresas estadounidenses por tonterías', lanzó, una declaración que <b>Musk</b> agradeció poco después.La multa contra X 'no tiene nada que ver con la <b>censura</b>', señaló la vicepresidenta de la <b>Comisión Europea</b> encargada de temas digitales, <b>Henna Virkkunen</b>, al ser preguntada por periodistas.'No estamos aquí para imponer las <b>multas más altas</b>. Estamos aquí para asegurarnos de que nuestra <b>legislación digital</b> se cumple', agregó la responsable. 'Si acatas nuestras reglas, no te multamos: es tan simple como eso', enfatizó.Se trata de la primera sanción emitida por la Comisión Europea en el marco del <b>Reglamento de Servicios Digitales (DSA)</b>, una ley aprobada hace dos años para luchar contra los <b>contenidos ilegales</b> y <b>peligrosos en línea</b>.<b>Cariz político</b> -Antes de que Musk comprase la plataforma en 2022, la red, que entonces se llamaba <b>Twitter</b>, otorgaba la <b>marca azul</b> (o 'tick azul') a los usuarios tras un proceso de <b>verificación de identidad</b>, destinado a evitar fraudes.Pero tras adquirirla por <b>44.000 millones de dólares</b> y rebautizarla <b>'X'</b>, Elon Musk reservó esas etiquetas a los <b>suscriptores de pago</b>, lo cual podría, según Bruselas, <b>inducir a error</b> a los usuarios.Por otro lado, la UE amplió su <b>investigación</b> sobre X, al sospechar que no respeta sus obligaciones en materia de <b>contenidos ilegales</b> y <b>desinformación</b>. Sin embargo, todavía no cerró su investigación en ese frente.El caso adquirió un <b>cariz político</b> por la fuerte cercanía entre <b>Musk</b> y el presidente estadounidense <b>Donald Trump</b>. Ambos habían estado muy unidos hasta su pelea el pasado junio.En las últimas semanas, protagonizaron un <b>nuevo acercamiento</b>, pero no al nivel de antes.A finales de noviembre, un grupo de <b>responsables estadounidenses</b> viajó a <b>Bruselas</b> y pidió a la UE que <b>suavizara esas leyes</b>, a cambio de una reducción de los <b>aranceles estadounidenses al acero europeo</b>.Una propuesta <b>rechazada por los europeos</b>, que reafirmaron el <b>derecho soberano</b> del bloque a adoptar y aplicar sus propias leyes.