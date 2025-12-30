Operación Nodriza: Tribunal ordena detención provisional de cinco imputados, incluido César Caicedo

El Tribunal Superior de Apelaciones, integrado por los magistrados Eric Vergara (presidente); Raúl Urriola y Yanelka Quijano, reanudó la tarde de este martes 30 de diciembre la audiencia de apelación, iniciada este lunes 29, dentro del proceso conocido como operación Nodriza, y revocó las medidas cautelares impuestas a cinco de los ocho imputados, entre ellos César Caicedo, ordenando su detención provisional.

Caicedo, padre de Dayra Caicedo, quien estuvo secuestrada por más de un mes, tenía la medida cautelar de detención domiciliaria.

La joven apareció en una gasolinera sana y salva en Panamá Oeste, pero nunca se aclaró si se pagó rescate por ella.

La decisión fue adoptada tras acoger los argumentos de la Fiscalía de Drogas, representada por el fiscal William Granados, quien interpuso el recurso de apelación contra las medidas cautelares inicialmente decretadas.

En cuanto al resto de los investigados, el tribunal mantuvo las medidas cautelares previamente impuestas, al considerar que no existían elementos suficientes para modificarlas.

Concluida la audiencia, las cinco personas a quienes se les ordenó la detención provisional quedaron a órdenes del Sistema Penitenciario, para los trámites correspondientes.

La operación Nodriza forma parte de las acciones que desarrolla la Fiscalía de Drogas para combatir supuestas estructuras dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas, y permitió la aprehensión de los presuntos implicados tras labores de investigación, vigilancia y seguimiento.

Caicedo y los demás imputados fueron aprehendidos durante una operación ejecutada este 3 de diciembre en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

La investigación se desarrolló de manera conjunta por los agentes de la Dirección de Investigación Policial y la Fiscalía de Drogas, entre el 7 de marzo de 2023 y el 3 de diciembre de 2025.

Cabe destacar que, durante la audiencia celebrada el 4 de diciembre, una jueza de garantías legalizó las aprehensiones y dio por formulada la imputación contra las ocho personas, procesadas por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de conspiración para el almacenaje y trasiego de drogas, contemplado en el artículo 312 del Código Penal.

A dos de los imputados se les atribuyó además el rol de presuntos cabecillas de una organización criminal, entre ellos Caicedo.