Operación Nodriza: Tribunal ordena detención provisional de cinco imputados, incluido César Caicedo

El <b>Tribunal Superior de Apelaciones</b>, integrado por los magistrados <b>Eric Vergara</b> (presidente); <b>Raúl Urriola</b> y <b>Yanelka Quijano</b>, <b>reanudó la tarde de este martes 30 de diciembre</b> la audiencia de apelación, iniciada este lunes 29, dentro del proceso conocido como <b>operación Nodriza</b>, y <b>revocó las medidas cautelares impuestas a cinco de los ocho imputados</b>, entre ellos <b>César Caicedo</b>, ordenando su <b>detención provisional</b>.Caicedo, padre de Dayra Caicedo, quien estuvo secuestrada por más de un mes, tenía la medida cautelar de detención domiciliaria.La joven apareció en una gasolinera sana y salva en Panamá Oeste, pero nunca se aclaró si se pagó rescate por ella.La decisión fue adoptada <b>tras acoger los argumentos de la Fiscalía de Drogas</b>, representada por el fiscal <b>William Granados</b>, quien interpuso el recurso de apelación contra las medidas cautelares inicialmente decretadas.En cuanto al resto de los investigados, el tribunal <b>mantuvo las medidas cautelares previamente impuestas</b>, al considerar que no existían elementos suficientes para modificarlas.Concluida la audiencia, <b>las cinco personas a quienes se les ordenó la detención provisional quedaron a órdenes del Sistema Penitenciario</b>, para los trámites correspondientes.La <b>operación Nodriza</b> forma parte de las acciones que desarrolla la <b>Fiscalía de Drogas</b> para combatir supuestas estructuras dedicadas al <b>tráfico de sustancias ilícitas</b>, y permitió la aprehensión de los presuntos implicados tras labores de <b>investigación, vigilancia y seguimiento</b>.<b>Caicedo y los demás imputados</b> fueron aprehendidos durante una operación ejecutada este 3 de diciembre en las provincias de <b>Panamá y Panamá Oeste.</b>La investigación se desarrolló de manera conjunta por los agentes de la <b>Dirección de Investigación Policial </b>y la <b>Fiscalía de Drogas</b>, entre el <b>7 de marzo de 2023 y el 3 de diciembre de 2025</b>.Cabe destacar que, durante la audiencia celebrada el <b>4 de diciembre</b>, una <b>jueza de garantías</b> legalizó las aprehensiones y dio por formulada la imputación contra las <b>ocho personas</b>, procesadas por el presunto <b>delito contra la salud pública</b>, en la modalidad de <b>conspiración para el almacenaje y trasiego de drogas</b>, contemplado en el <b>artículo 312 del Código Penal</b>. A <b>dos de los imputados</b> se les atribuyó además el rol de <b>presuntos cabecillas de una organización criminal, entre ellos Caicedo.</b>