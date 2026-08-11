Panamá y el mundo: las noticias que marcaron la jornada de este martes 11 de agosto

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este martes 11 de agosto por hechos de relevancia política, judicial, marítima y social, con acontecimientos que generaron atención tanto en el ámbito nacional como internacional.

-El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajará este miércoles a Panamá para participar en el Foro de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), según informó el Departamento de Guerra estadounidense. La visita pone nuevamente a Panamá en el centro de la agenda regional de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

-Un buque portacontenedores de bandera panameña, identificado como Vela Nova, fue alcanzado por un misil mientras navegaba por el golfo de Omán, frente a las costas de Pakistán. El incidente, que involucró a fuerzas militares, se encuentra bajo investigación.

-El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) puso freno a una contratación por $2.68 millones, destinada a realizar trabajos de reparación de fugas, cambio de válvulas y sustitución de hidrantes en la Gerencia Metropolitana. La decisión coloca nuevamente bajo escrutinio los procesos de contratación relacionados con la prestación de servicios públicos.

-Un Juez de Garantías declaró legal la aprehensión del exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia Tejada, y de su esposa. La decisión se produjo durante una audiencia de control celebrada la tarde de este martes en la Plaza Ágora, como parte del proceso que mantiene la atención de las autoridades y la opinión pública.

-Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvieron a convertirse en tendencia en redes sociales tras publicar una fotografía en la que aparecen con las manos entrelazadas y luciendo anillos. La imagen estuvo acompañada del mensaje, en una publicación que fue interpretada como la confirmación de que la pareja habría dado el esperado paso hacia el matrimonio.