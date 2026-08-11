Panamá y el mundo: las noticias que marcaron la jornada de este martes 11 de agosto

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este martes 11 de agosto por hechos de relevancia política, judicial, marítima y social, con acontecimientos que generaron atención tanto en el ámbito nacional como internacional.
-El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajará este miércoles a Panamá para participar en el Foro de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), según informó el Departamento de Guerra estadounidense. La visita pone nuevamente a Panamá en el centro de la agenda regional de seguridad y lucha contra el crimen organizado.
-Un buque portacontenedores de bandera panameña, identificado como Vela Nova, fue alcanzado por un misil mientras navegaba por el golfo de Omán, frente a las costas de Pakistán. El incidente, que involucró a fuerzas militares, se encuentra bajo investigación.
-El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) puso freno a una contratación por $2.68 millones, destinada a realizar trabajos de reparación de fugas, cambio de válvulas y sustitución de hidrantes en la Gerencia Metropolitana. La decisión coloca nuevamente bajo escrutinio los procesos de contratación relacionados con la prestación de servicios públicos.
-Un Juez de Garantías declaró legal la aprehensión del exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia Tejada, y de su esposa. La decisión se produjo durante una audiencia de control celebrada la tarde de este martes en la Plaza Ágora, como parte del proceso que mantiene la atención de las autoridades y la opinión pública.
-Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvieron a convertirse en tendencia en redes sociales tras publicar una fotografía en la que aparecen con las manos entrelazadas y luciendo anillos. La imagen estuvo acompañada del mensaje, en una publicación que fue interpretada como la confirmación de que la pareja habría dado el esperado paso hacia el matrimonio.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...