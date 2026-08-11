Hegseth viajará a Panamá para participar en foro y reunirse con Mulino

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajará este miércoles a Panamá para participar en el Foro de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), informó el Departamento de Guerra estadounidense.

Durante su visita, Hegseth pronunciará un discurso en el foro y sostendrá una reunión con el presidente panameño, José Raúl Mulino. Además, mantendrá un encuentro bilateral con altos funcionarios de Colombia.

La agenda del funcionario estadounidense también contempla una visita a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que participan en el Curso de Operaciones en la Selva, así como la observación de actividades de entrenamiento de PANAMAX 2026.

La visita se produce en el marco de los esfuerzos de Estados Unidos y países de la región para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y combatir las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

El discurso de Hegseth durante el foro A3C será transmitido en directo a través del sitio web del Departamento de Guerra de Estados Unidos y sus redes sociales. Posteriormente, el contenido estará disponible en la página oficial del organismo.