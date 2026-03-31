Sistema láser antidrones: el plan del Pentágono para proteger a Marco Rubio y Pete Hegseth en Washington

Los titulares de los Departamentos de Defensa y de Estado no son los únicos que viven en bases militares. La fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi se trasladó su residencia a una base militar en el mes de marzo debido a supuestas amenazas de cárteles del narcotráfico investigados por el Departamento de Justicia.En cambio, la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem reside desde hace un tiempo en la base militar Anacostia-Bolling en Washington, alegando, al igual que Bondi, amenazas por hacer su trabajo.