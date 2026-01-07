Marco Rubio sobre el rol de Estados Unidos en Venezuela: ‘No estamos improvisando’

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio aseguró este miércoles 7 de enero que su país “no está improvisando” sobre Venezuela.

Acompañado del secretario de Defensa Pete Hegseth al salir de una comparecencia clasificada ante el Senado estadounidense, el titular de la política exterior de Washington dijo que el primer paso en ese plan sobre Venezuela es “estabilizar el país” mediante el decomiso y la venta de entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo, añadiendo que los Estados Unidos tendrán el control de cómo se desembolsarán esos fondos producto de las ventas del crudo incautado.

La segunda fase de ese plan, de acuerdo a las declaraciones recogidas por el diario The New York Times, sería asegurar que diversas compañías ya sean estadounidenses, occidentales, entre otras, tengan acceso al mercado del petróleo venezolano. Y la tercera etapa, de la que no dio más detalles, estaría enfocada en una transición hacia la democracia.

Rubio además enfatizó que su país tiene poder de maniobra sobre el gobierno venezolano actual, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“Los Estados Unidos tienen un control tremendo sobre lo que están haciendo y lo que son capaces de hacer”, manifestó ante los periodistas, refiriéndose a medidas como el bloqueo de las exportaciones petroleras venezolanas y la captura del líder depuesto venezolano Nicolás Maduro.

Sobre el futuro inmediato, el también Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca aseguró que “solo pasaron cuatro días” de la operación estadounidense y que, en última instancia, la transformación a largo plazo de Venezuela permanecerá en las manos de su pueblo.

Hegseth añadió por su parte que la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero reflejó que la administración del presidente Donald Trump está basada en una política de “acción” favorable a los intereses de su nación. Un argumento con el que busca refutar aquellas críticas domésticas que se generaron en torno a los altos costos que suponen estas operaciones militares.

Hegseth apuntó que no se le hace este tipo de críticas a otras misiones militares estadounidenses como las que se realizan en Medio Oriente. En adición a lo que dijo el titular del Pentágono, Rubio resaltó: “No nos costará nada”.