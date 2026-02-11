Caos en El Paso, Estados Unidos, por cierre del espacio aéreo por una operación contra drones

El caos reinó este miércoles 11 de febrero en el Aeropuerto de El Paso (Estados Unidos), cuando la Administración Federal de Aviación (FAA), una agencia del Departamento de Transporte, clausuró de manera intempestiva durante nueve horas el espacio aéreo de El Paso, en el estado de Texas.

La medida, que en sus primeras horas se implementó pasada la medianoche sin revelar mayores detalles, obedeció —según el secretario de Transporte, Sean Duffy— a la presencia de drones de un cártel del narcotráfico mexicano, los cuales fueron neutralizados. “Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No hay ninguna amenaza contra la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán para volver a la normalidad”, anunció la FAA en su cuenta de X.

En su comunicado inicial, la FAA aseguró que la restricción estaría vigente por diez días y la justificó por “razones especiales de seguridad”, lo que desató de inmediato la preocupación de los pasajeros.

No obstante, la cadena CNN citó a una fuente que atribuyó la verdadera razón de la medida a una operación militar llevada a cabo en una instalación cercana al aeropuerto, donde se probaba un láser de alta energía capaz de neutralizar drones. De acuerdo con esa misma fuente, se decidió clausurar el espacio aéreo para prevenir un posible incidente.

Tras el levantamiento de la medida, el alcalde demócrata de El Paso, Renard Johnson, fustigó a las autoridades federales por generar una sensación “innecesaria” de zozobra entre los viajeros y les atribuyó el “caos” y la “confusión” registrados en las primeras horas de este miércoles.

“Ni la ciudad ni el Aeropuerto Internacional de El Paso fueron notificados previamente de la orden, y el cierre del espacio aéreo provocó que vuelos de emergencia fueran desviados a Las Cruces y que se retrasara el traslado de equipo médico (...) Esta falta de comunicación es inaceptable”, expresó el regidor, según recogió el diario local El Paso Times.

El mismo rotativo recordó que la última vez que se adoptó una medida de este calibre fue el 11 de septiembre de 2001, cuando el grupo terrorista Al Qaeda perpetró ataques contra varios objetivos civiles y militares en Estados Unidos, entre ellos las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, en Washington.