Aprueban nuevo estudio ambiental para la ampliación de la Omar Torrijos

La ampliación y rehabilitación de la carretera Omar Torrijos recibió finalmente la aprobación ambiental que necesitaba para avanzar. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) dio luz verde al nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III del proyecto, una decisión que destraba una de las obras viales más polémicas y debatidas de los últimos años en Panamá.

La resolución autoriza la ejecución de una intervención de 6.8 kilómetros entre Corozal, Red Tank y la Vía Centenario, bajo un conjunto de medidas ambientales reforzadas que incluyen pasos de fauna, programas de reforestación, monitoreo de recursos hídricos y controles especiales dentro del área de influencia del Parque Nacional Camino de Cruces.

La aprobación representa mucho más que un trámite administrativo. Marca el reinicio de un proyecto que permaneció detenido durante más de seis años debido a cuestionamientos ambientales, conflictos contractuales y fallos judiciales que obligaron al Estado a replantear completamente su diseño.

La carretera que terminó en los tribunales

Pocas obras de infraestructura en Panamá han enfrentado un proceso tan complejo como la ampliación de la carretera Omar Torrijos.

El proyecto surgió como una respuesta al creciente congestionamiento vehicular en uno de los corredores más importantes de la capital. La vía conecta sectores estratégicos como Corozal, Ciudad del Saber, las áreas revertidas y la Vía Centenario, además de servir como enlace entre la ciudad de Panamá y el sector oeste del país.

En 2018, el Ministerio de Obras Públicas obtuvo la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental Categoría II para desarrollar una ampliación de aproximadamente 3.8 kilómetros.

Sin embargo, el inicio de los trabajos provocó preocupación entre residentes y organizaciones ambientales que cuestionaron la magnitud de la intervención dentro de un entorno ecológicamente sensible vinculado al Parque Nacional Camino de Cruces y a la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá.

Las críticas se concentraron en la categoría ambiental utilizada para evaluar el proyecto. Los opositores argumentaban que una obra de esa naturaleza requería una evaluación más profunda debido a sus posibles impactos sobre la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas asociados a la cuenca canalera.

La decisión que cambió el rumbo del proyecto

Las denuncias llegaron a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

El 11 de febrero de 2019, los magistrados ordenaron la suspensión provisional de los trabajos al considerar que existían indicios de posibles afectaciones ambientales que podían resultar irreversibles.

Posteriormente, la Corte anuló la resolución que había aprobado el estudio ambiental original y concluyó que la magnitud del proyecto requería un Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, el nivel más exigente establecido por la legislación panameña.

La controversia jurídica continuó hasta diciembre de 2021, cuando una nueva sentencia reafirmó que la obra no podía desarrollarse bajo una Categoría II.

La decisión judicial se convirtió en un precedente importante para futuros proyectos de infraestructura localizados en áreas ambientalmente sensibles.

Más de 1,700 días de paralización

La suspensión judicial coincidió con conflictos contractuales que terminaron prolongando la paralización de la obra.

Durante más de 1,700 días, el proyecto permaneció prácticamente detenido mientras el Estado resolvía litigios, revisaba contratos y elaboraba una nueva evaluación ambiental.

El retraso tuvo consecuencias técnicas y económicas. Sectores intervenidos quedaron inconclusos y los costos del proyecto aumentaron debido a ajustes de precios, rediseños y nuevas exigencias ambientales.

La paralización obligó además a replantear por completo el alcance de la obra.

Un proyecto más amplio y con mayores exigencias

El nuevo diseño presentado en 2025 amplió significativamente la intervención. La longitud pasó de 3.8 kilómetros a 6.8 kilómetros, iniciando en Corozal y extendiéndose hasta la conexión con la Vía Centenario.

La carretera contará con cuatro carriles, dos por sentido, y combinará pavimento de hormigón y asfalto.

Además del componente vial, el proyecto incorpora infraestructura para movilidad peatonal y transporte alternativo.

Entre las principales novedades figura una ciclovía de tres metros de ancho que recorrerá gran parte del trazado, nuevas aceras, puentes peatonales y retornos diseñados para mejorar la seguridad vial.

También se contempla la construcción de estructuras especiales en sectores como Ciudad del Saber, donde existe una alta circulación de peatones.