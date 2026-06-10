Aprueban nuevo estudio ambiental para la ampliación de la Omar Torrijos

<b>Camino de Cruces, el principal reto ambiental</b>La interacción de la carretera con el Parque Nacional Camino de Cruces sigue siendo el aspecto más sensible del proyecto.Esta área protegida forma parte del corredor biológico de la cuenca del Canal y constituye uno de los espacios boscosos más importantes dentro del área metropolitana.Precisamente las preocupaciones por el impacto sobre este ecosistema fueron uno de los factores que impulsaron las demandas judiciales.Como respuesta a las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación ambiental, el nuevo diseño incorpora medidas que no existían en la propuesta original.Entre ellas destaca la eliminación total del uso de explosivos para trabajos de excavación, una de las modificaciones más relevantes introducidas tras los cuestionamientos ambientales.El proyecto también contempla pasos de fauna cada mil metros para especies de mayor tamaño y cada quinientos metros para vertebrados pequeños, con el objetivo de reducir la fragmentación del hábitat y facilitar el desplazamiento de animales a ambos lados de la vía.A esto se suma un programa de compensación forestal que establece la siembra de diez árboles por cada árbol removido durante la construcción.