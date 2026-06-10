Arroceros advierten sobre riesgos legales y productivos en la autorización de importación

La Federación de<b> Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (FAPAGRAP) </b>expresó su preocupación por la reciente autorización de importación de arroz aprobada por el Consejo de Gabinete, al considerar que esta decisión no se ajusta al marco legal vigente y podría afectar directamente a los productores nacionales. Las reacciones de FAPAGRAP se dan luego que el Gobierno aprobará la importación de 786 mil quintales de arroz para fortalecer el abastecimiento nacional en medio del monitoreo sobre los posibles efectos del fenómeno de El Niño en la producción agrícola.La cantidad autorizada se sumará a los 214 mil quintales de arroz en cáscara que forman parte del Contingente por Ordinario de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de mantener una disponibilidad cercana a 5 millones de quintales, volumen que permitirá cubrir el consumo hasta septiembre próximo.FAPAGRAP recordó que, según el Decreto Ejecutivo 14 de 2025, la Ley 49 de 2017 y el Decreto Ejecutivo 132, la instancia técnica encargada de recomendar contingentes de importación es la Cadena Agroalimentaria del Arroz, y únicamente en casos comprobados de desabastecimiento. Además, enfatizó que desde la Ley 26 de 2001 quedó derogada la figura del 'contingente extraordinario', por lo que cualquier volumen adicional carece de sustento legal.