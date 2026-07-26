Marvel revoluciona la Comic-Con 2026: David Jonsson asume el legado de Black Panther y Ryan Gosling debuta en el UCM

Tras meses de especulaciones y un meticuloso hermetismo por parte de la producción, Marvel Studios paralizó el icónico Hall H al anunciar oficialmente la producción de Black Panther 3 y confirmar al aclamado actor británico David Jonsson como el nuevo encargado de portar el emblemático manto del héroe de Wakanda.El emotivo anuncio fue encabezado por el director Ryan Coogler, quien regresó al escenario de la convención acompañado por parte del elenco principal de la franquicia, incluidos Letitia Wright y Winston Duke. Coogler reveló que la esperada tercera entrega llegará a las salas de cine de todo el mundo el 15 de diciembre de 2028 y será filmada enteramente en formato de 70 milímetros, apostando por una escala visual de corte monumental.