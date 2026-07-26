Marvel revoluciona la Comic-Con 2026: David Jonsson asume el legado de Black Panther y Ryan Gosling debuta en el UCM

La San Diego Comic-Con 2026 ha quedado inscrita como una de las ediciones más trascendentales en la historia del entretenimiento contemporáneo.

Tras meses de especulaciones y un meticuloso hermetismo por parte de la producción, Marvel Studios paralizó el icónico Hall H al anunciar oficialmente la producción de Black Panther 3 y confirmar al aclamado actor británico David Jonsson como el nuevo encargado de portar el emblemático manto del héroe de Wakanda. El emotivo anuncio fue encabezado por el director Ryan Coogler, quien regresó al escenario de la convención acompañado por parte del elenco principal de la franquicia, incluidos Letitia Wright y Winston Duke. Coogler reveló que la esperada tercera entrega llegará a las salas de cine de todo el mundo el 15 de diciembre de 2028 y será filmada enteramente en formato de 70 milímetros, apostando por una escala visual de corte monumental.

Un nuevo legado

Sin embargo, la gran revelación de la noche ocurrió cuando se presentó formalmente a David Jonsson (reconocido por sus actuaciones en Alien: Romulus e Industry). El actor británico dará vida a la versión adulta del príncipe T’Challa II (Toussaint), el hijo del recordado rey T’Challa y Nakia. De esta forma, Marvel resuelve el futuro dinástico del personaje, permitiendo que la historia avance orgánicamente hacia una nueva generación sin desligarse del impacto emocional y cultural dejado por el fallecido Chadwick Boseman. “En la entrega anterior mostramos la semilla de este futuro. Ahora es momento de ver a ese joven crecer, asumir las complejidades de un reino y abrazar el destino para el que nació. Necesitábamos un actor con una presencia dramática formidable y David Jonsson posee esa luz única”, declaró Ryan Coogler ante el auditorio. Visiblemente conmovido ante el aplauso de miles de fanáticos que ovacionaron la noticia de pie, Jonsson expresó su profundo respeto por la responsabilidad recibida, calificando el papel como un honor incalculable y el mayor desafío artístico de su carrera.

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