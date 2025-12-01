Trump convoca reunión urgente para definir próximas acciones sobre Venezuela

El presidente de Estados Unidos, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, convocó para este lunes por la noche una<b> reunión de alto nivel en la Casa Blanca </b>para discutir los <b>próximos pasos de Washington respecto a <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>, según confirmaron a <b>CNN</b>. El encuentro se realizará mientras la administración intensifica su campaña de presión contra el Gobierno venezolano y refuerza su presencia militar en el Caribe.La reunión está programada para las <b>5:00 p.m.</b> en la Oficina Oval y contará con la participación de miembros clave del gabinete y del equipo de seguridad nacional de Trump. Entre los asistentes se espera al <b>secretario de Defensa, <a href="/tag/-/meta/pete-hegseth">Pete Hegseth</a></b>; al <b>jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine</b>; y al <b>secretario de Estado, <a href="/tag/-/meta/marco-rubio">Marco Rubio</a></b>. El encuentro se produce tras una serie de movimientos del Gobierno estadounidense que han aumentado la presión hacia Caracas. En los últimos días, Estados Unidos <b>ha atacado buques vinculados al tráfico de drogas</b> y ha incrementado la <b>acumulación de activos militares en el Caribe</b>, medidas que fuentes oficiales describen como parte de una estrategia ampliada para <i>'contener amenazas regionales'</i>.Durante el fin de semana, Trump emitió además una <b>directiva amplia sobre redes sociales</b>, dirigida a aerolíneas, pilotos y organizaciones criminales, advirtiendo que <b>eviten el espacio aéreo venezolano</b> ante posibles acciones adicionales.La Casa Blanca no ha divulgado detalles sobre las decisiones que podrían surgir del encuentro, pero funcionarios han señalado que la reunión de esta tarde marcará <b>un punto clave en la evaluación de </b><i><b>'todos los cursos de acción disponibles' </b></i><b>respecto a Venezuela</b>.