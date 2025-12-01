Trump convoca reunión urgente para definir próximas acciones sobre Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó para este lunes por la noche una reunión de alto nivel en la Casa Blanca para discutir los próximos pasos de Washington respecto a Venezuela, según confirmaron a CNN.

El encuentro se realizará mientras la administración intensifica su campaña de presión contra el Gobierno venezolano y refuerza su presencia militar en el Caribe.

La reunión está programada para las 5:00 p.m. en la Oficina Oval y contará con la participación de miembros clave del gabinete y del equipo de seguridad nacional de Trump.

Entre los asistentes se espera al secretario de Defensa, Pete Hegseth; al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; y al secretario de Estado, Marco Rubio.

El encuentro se produce tras una serie de movimientos del Gobierno estadounidense que han aumentado la presión hacia Caracas.

En los últimos días, Estados Unidos ha atacado buques vinculados al tráfico de drogas y ha incrementado la acumulación de activos militares en el Caribe, medidas que fuentes oficiales describen como parte de una estrategia ampliada para “contener amenazas regionales”.

Durante el fin de semana, Trump emitió además una directiva amplia sobre redes sociales, dirigida a aerolíneas, pilotos y organizaciones criminales, advirtiendo que eviten el espacio aéreo venezolano ante posibles acciones adicionales.

La Casa Blanca no ha divulgado detalles sobre las decisiones que podrían surgir del encuentro, pero funcionarios han señalado que la reunión de esta tarde marcará un punto clave en la evaluación de “todos los cursos de acción disponibles” respecto a Venezuela.