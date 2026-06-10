Uso del metrobús se dispara en Panamá y roza los 62 millones de usuarios

El sistema de transporte masivo en la Ciudad de Panamá y San Miguelito registra un repunte histórico en su demanda.

Durante los primeros cinco meses de 2026, MiBus movilizó a un total de 61,874,885 pasajeros, una cifra que supera significativamente los 54,578,710 usuarios registrados en el mismo periodo de 2025 y que deja un saldo positivo de 7,296,175 nuevos viajes en la red, según los reportes oficiales.

Tras iniciar enero con más de 11.5 millones de usuarios y registrar una baja estacional en febrero con 10.7 millones, el sistema alcanzó su punto más alto en marzo con 13.4 millones de pasajeros movilizados por el retorno regular a los centros educativos y laborales.

De acuerdo con la información, la tendencia de crecimiento se consolidó en los meses siguientes, estabilizándose por encima de los 12.8 millones en abril y los 13.1 millones en mayo.

En cuanto a la frecuencia de los recorridos, durante mayo de 2026 se completaron 267,574 viajes, lo que representa un ajuste frente a los 275,287 despachos del año anterior; sin embargo, las altas cifras de movilización confirman una mejor ocupación de los espacios y mayor eficiencia en el diseño de las rutas.

Para sostener este incremento en el flujo de usuarios y garantizar la continuidad del servicio dentro de su plantilla de más de 4,000 colaboradores, la empresa contrató a 63 profesionales en áreas operativas clave como conducción y mantenimiento de la flota.

Como parte de su estrategia de crecimiento a corto plazo, la administración prevé la incorporación de nuevas unidades y el fortalecimiento de los talleres técnicos para agilizar los traslados diarios en la capital.