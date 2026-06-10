Samy y Sandra Sandoval, Gaitanes y más artistas estarán en el FIFA Fan Festival de Toronto

Panamá no solo buscará dejar huella con su selección en el Mundial de la FIFA 2026. El talento y la cultura del país también tendrán un espacio privilegiado en uno de los escenarios oficiales de la máxima fiesta del fútbol, gracias a la participación de varios artistas panameños en el FIFA Fan Festival™ de Toronto.La Embajada de Panamá en Canadá y el Consulado General de Panamá en Toronto anunciaron la presencia de una delegación artística nacional que representará al país durante las actividades paralelas al torneo, llevando música, tradiciones y folclore a miles de visitantes de todo el mundo.<b>Samy y Sandra, Gaitanes y más talento panameño</b>Entre los artistas confirmados para el evento destacan algunas de las figuras más reconocidas de la música y la cultura nacional:<i>Samy y Sandra Sandoval</i><i>Gaitanes</i><i>Don Pablo Mures</i><i>Kako y Doralis</i>Danzas y Proyecciones Folklóricas Andrés Valiente<b>¿Cuándo serán las presentaciones?</b>De acuerdo con la información oficial, las presentaciones de los artistas panameños están programadas para los días:17 de junio de 202623 de junio de 2026Los espectáculos se realizarán en Fort York &amp; The Bentway, sede del FIFA Fan Festival™ en Toronto, un espacio que durante el Mundial reunirá a miles de aficionados para disfrutar de transmisiones en pantalla gigante, conciertos, actividades culturales y experiencias interactivas relacionadas con el torneo.La entrada al evento será gratuita, aunque los asistentes deberán realizar un registro previo a través de la plataforma oficial del festival.