Samy y Sandra Sandoval, Gaitanes y más artistas estarán en el FIFA Fan Festival de Toronto

Panamá no solo buscará dejar huella con su selección en el Mundial de la FIFA 2026.

El talento y la cultura del país también tendrán un espacio privilegiado en uno de los escenarios oficiales de la máxima fiesta del fútbol, gracias a la participación de varios artistas panameños en el FIFA Fan Festival™ de Toronto.

La Embajada de Panamá en Canadá y el Consulado General de Panamá en Toronto anunciaron la presencia de una delegación artística nacional que representará al país durante las actividades paralelas al torneo, llevando música, tradiciones y folclore a miles de visitantes de todo el mundo.

Samy y Sandra, Gaitanes y más talento panameño

Entre los artistas confirmados para el evento destacan algunas de las figuras más reconocidas de la música y la cultura nacional:

Samy y Sandra Sandoval

Gaitanes

Don Pablo Mures

Kako y Doralis

Danzas y Proyecciones Folklóricas Andrés Valiente

¿Cuándo serán las presentaciones?

De acuerdo con la información oficial, las presentaciones de los artistas panameños están programadas para los días:

17 de junio de 2026

23 de junio de 2026

Los espectáculos se realizarán en Fort York & The Bentway, sede del FIFA Fan Festival™ en Toronto, un espacio que durante el Mundial reunirá a miles de aficionados para disfrutar de transmisiones en pantalla gigante, conciertos, actividades culturales y experiencias interactivas relacionadas con el torneo.

La entrada al evento será gratuita, aunque los asistentes deberán realizar un registro previo a través de la plataforma oficial del festival.