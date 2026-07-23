La oposición de Nicaragua desafía a Daniel Ortega y agradece el respaldo de Panamá

Consultado por <b>La Estrella de Panamá</b> sobre si el anuncio de Ortega podría representar el inicio de un proceso para formalizar una sucesión dinástica en favor de uno de sus hijos, <b>Laureano Ortega</b>, el activista político <b>Félix Maradiaga</b> sostuvo que el mandatario ha intentado, sin éxito, consolidar ese escenario y afirmó que su hijo carece del respaldo suficiente entre los sectores vinculados al <b>sandinismo</b> para asumir un eventual liderazgo.Respecto a las medidas que la región centroamericana podría adoptar para aislar al régimen <b>Ortega-Murillo</b>, Maradiaga planteó la posibilidad de restringir la participación de <b>Nicaragua</b> en organismos como el <b>Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)</b>, al recordar que sus Estados miembros están sujetos al <b>Protocolo de Tegucigalpa</b> y al <b>Tratado Marco de la Seguridad Democrática</b>, instrumentos que promueven el respeto a la <b>democracia</b> y los <b>derechos humanos</b>.'La lucha contra el régimen de Ortega no debe interpretarse como un conflicto ideológico entre la izquierda y la derecha, sino como una respuesta frente a una dictadura que ha eliminado las garantías democráticas', recalcó.Por su parte, <b>Luis Blandón</b>, dirigente del movimiento sandinista disidente <b>UNAMOS</b>, exhortó a la comunidad internacional a actuar antes de que <b>Nicaragua</b> se convierta en 'una <b>Corea del Norte</b>'.'La falta de una respuesta firme durante los últimos ocho años ha permitido el avance de una dictadura sin límites. Si no se actúa, el régimen continuará profundizando la represión y restringiendo las libertades', señaló Blandón, quien atribuyó la consolidación del sistema autoritario al respaldo de aliados internacionales como <b>Rusia, China e Irán</b>.A su vez, el opositor <b>Edgar Blanco</b> rechazó la narrativa de los 'buenos' y 'malos' nicaragüenses, al considerar que busca profundizar la división y la polarización social en un momento crítico para la democracia del país.El dirigente <b>Juan Sebastián Chamorro</b> afirmó que el presidente de <b>Nicaragua</b> 'se quitó la careta' con las declaraciones pronunciadas el pasado domingo durante el acto conmemorativo de la <b>Revolución Sandinista</b>.'Las declaraciones de Ortega son cínicas y reflejan el impacto de la estrategia que la oposición ha desarrollado en los distintos espacios internacionales para exigir elecciones libres y transparentes. El hecho de que el régimen se refiera a esta demanda demuestra que la estrategia está generando presión', sostuvo.Por otra parte, el pliego de demandas de la <b>oposición nicaragüense</b> se mantiene sin cambios desde el recrudecimiento de la represión en <b>2018</b>. Entre sus principales exigencias figuran la liberación de todos los <b>presos políticos</b>, información sobre las personas desaparecidas o incomunicadas, el respeto de las libertades fundamentales de participación, asociación, reunión y expresión, el regreso seguro de los exiliados, el libre ejercicio de la <b>libertad religiosa</b> y el fin del <b>Estado policial</b>.Estas condiciones, afirmó el dirigente opositor <b>José Antonio Peraza</b>, son indispensables para que <b>Nicaragua</b> pueda iniciar una transición hacia la <b>democracia</b>.