La oposición de Nicaragua desafía a Daniel Ortega y agradece el respaldo de Panamá

La oposición nicaragüense aseguró este jueves 23 de julio que el reciente anuncio del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de que no volverán a celebrarse elecciones en el país centroamericano refuerza su apuesta por la recuperación de la democracia e instó a la comunidad internacional a adoptar medidas y posiciones más contundentes contra el régimen que Ortega copreside junto a su esposa, Rosario Murillo.

Como respuesta, impulsará una batería de medidas que contempla una mayor coordinación entre los sectores de la oposición y el fortalecimiento de la presión internacional, mediante una agenda orientada a mantener la crisis de Nicaragua en el centro del debate internacional.

En una conferencia de prensa convocada por las organizaciones que integran la Alianza Nacional por la Democracia, los dirigentes opositores agradecieron además a Panamá por su postura activa de denuncia contra el régimen nicaragüense.

”Panamá ha mantenido una posición comprometida con la búsqueda de una solución para la crisis nicaragüense”, manifestó la líder opositora Rosario Miller, quien destacó el interés mostrado por la delegación panameña ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por la embajadora Ana Irene Delgado.

Si bien la sesión del Consejo Permanente de la OEA no abordó directamente la crisis de Nicaragua, Miller —quien asistió a la reunión celebrada en Washington (Estados Unidos)— aseguró que percibió un amplio interés por la situación de su país entre embajadores de Argentina, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Canadá y la Santa Sede, además del secretario general del organismo, Albert Ramdin, quien, junto con otras misiones diplomáticas, se comprometió a impulsar una sesión extraordinaria sobre la situación nicaragüense.

Desde que Daniel Ortega pronunció su discurso el pasado domingo, varios países centroamericanos, entre ellos Costa Rica, Panamá y Guatemala, han emitido comunicados de rechazo. Sin embargo, los gobiernos de Nayib Bukele, en El Salvador, y Nasry Asfura, en Honduras, aún no se han pronunciado sobre el tema.

En ese sentido, el dirigente opositor Enrique Martínez instó a ambos gobiernos a adoptar una posición pública frente a la situación de Nicaragua, destacando la importancia de la integración centroamericana.