Ex candidatos de Vamos exigen evaluar la permanencia de Samaniego, Zamora y Bloise

En una nota formal enviada este 19 de mayo, un grupo de ex candidatos y miembros activos de la coalición Vamos solicitó a su Junta Directiva tomar medidas contundentes respecto a la disciplina de su bancada en la Asamblea Nacional.

La petición es directa y solicita a la Junta Directiva que evalúe la continuidad dentro de la bancada de los diputados Jorge Bloise, Neftalí Zamora y Manuel Samaniego, así como de cualquier otro miembro que no logre alinearse con los principios de Vamos.

Además, la misiva, encabezada por Manuel Pérez en representación de los firmantes, expresa su profunda preocupación por las acciones de algunos diputados que se han apartado de la línea acordada por la coalición, citando específicamente la reciente votación relacionada con el Tribunal Electoral como un punto de quiebre.

UN LLAMADO A LA COHERENCIA

Los firmantes argumentan que, aunque existen matices en la política, la unidad en temas fundamentales no debe ser opcional, sino una responsabilidad con la confianza depositada por el pueblo panameño.

Según la misiva, la relevancia de Vamos no depende solo de sus gobiernos locales, sino que la Asamblea Nacional es un pilar fundamental donde una bancada desalineada debilita el proyecto político en su conjunto.

Ante la proximidad de discusiones clave para el país —como el bioetanol, reformas electorales y las elecciones del 1 de julio—, el grupo enfatiza la necesidad de llegar a estas instancias con una bancada unida y fiel a los valores del movimiento.

PETICIÓN DE EVALUACIÓN

Los ex candidatos argumentan que “menos es más” y que el pueblo exige calidad y coherencia por encima de la cantidad.

Concluyen que la evaluación de estos diputados servirá como una señal clara para quienes aspiren a representar el proyecto en el futuro, subrayando que un grupo “coherente, disciplinado y confiable” es el que merece el respaldo ciudadano.