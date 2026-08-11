Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez revolucionan las redes: ¿ya son marido y mujer?

La publicación rápidamente se volvió viral y desató una ola de felicitaciones para la pareja, que durante años ha estado en el centro de los rumores sobre una posible boda.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvieron a paralizar las redes sociales al compartir una fotografía en la que aparecen sus manos entrelazadas y lucen anillos, acompañada del mensaje “C❤️G” , con el que habrían confirmado que dieron el esperado paso al altar.

Hasta ahora, la pareja no ha revelado detalles sobre la fecha o el lugar del supuesto enlace, ni sobre cómo habría sido la ceremonia o quiénes estuvieron presentes. Sin embargo, la fotografía publicada por ambos bastó para desatar la emoción de sus seguidores y generar miles de reacciones en redes sociales.

Este anuncio llega casi un año después de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez hicieran público su compromiso. En agosto de 2025, la modelo mostró por primera vez su llamativo anillo de compromiso y confirmó que había aceptado la propuesta del futbolista portugués.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió entonces Georgina junto a una fotografía de su mano y dos corazones rojos. La publicación rápidamente se convirtió en noticia internacional y provocó una lluvia de felicitaciones para la pareja.

Desde entonces, ambos han continuado su relación mientras construyen una familia. Ronaldo y Georgina tienen dos hijas en común, Alana Martina y Bella Esmeralda, y comparten la crianza de los cinco hijos del futbolista: Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana y Bella.