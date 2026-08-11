El Slovan Bratislava del ‘Fulo’ Martínez y Blackman queda a un paso de la Champions League

El Slovan Bratislava de César Blackman y Cristian ‘Fulo’ Martínez está a un solo paso de volver a jugar la fase de liga de la UEFA Champions League. Tras debutar en la temporada 2024-2025 en el certamen, el equipo eslovaco están a tan solo una eliminatoria de regresar al torneo más prestigioso a nivel de clubes en Europa.

Ante el Mjällby sueco, el Slovan Bratislava, con acción de los panameños Cristian ‘Fulo’ Martínez y César Blackman, resultaron victoriosos en el partido de vuelta con un marcador de 2-0 de local y ante su gente.

El equipo eslovaco superó sin muchos problemas al Mjällby con Blackman como titular en el lateral derecho y disputando los 90 minutos del encuentro. Mientras que en el caso de ‘Fulo’ Martínez, ingresó en el segundo tiempo y jugando 60 minutos de este partido de vuelta.

Con este triunfo, el Slovan se enfrentará al NK Celje de Eslovenia en los play-off, última ronda a superar para ingresar a la fase de liga de la Champions League. Los eslovacos están luchando por volver a jugar el torneo. En su primera participación no lograron sumar algún punto en los ocho partidos disputados, anotando apenas siete tantos y encajando 27 goles. En aquella edición se enfrentaron a equipos importantes como el Bayern Múnich, Celtic, Manchester City, Milán o el Atlético de Madrid.

De los dos panameños, Blackman ya sabe lo que es jugar esa competición cuando lo hizo aquella vez con el Slovan. Mientras que ‘Fulo’ Martínez tendría su primera experiencia en el certamen.

Tres panameños en la Champions League Además de ‘Fulo’ Martínez y Blackman, otro de los panameños que podría entrar a la fase de liga es Andrés Andrade con el LASK. El equipo austriaco jugará la ronda de los play-off, antesala de la fase de liga, contra el Celtic escocés. El LASK se ganó el derecho de ingresar directamente en esta ronda al resultar campeón de la Bundesliga austriaca la campaña anterior. Esto quiere decir que hasta tres panameños podría estar jugando en una campaña la Champions League, algo inédito en la historia.