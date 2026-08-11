Panamá impide tránsito en Tocumen a dos personas requeridas por la justicia colombiana

El Servicio Nacional de Migración (SNM) impidió este martes 11 de agosto el tránsito por Panamá de dos extranjeros requeridos por la justicia colombiana y, tras verificar sus antecedentes, coordinó su retorno a Colombia.

Los dos viajeros fueron detectados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde las autoridades determinaron negarles la continuación de su recorrido debido a las órdenes judiciales vigentes en su contra.

Entre los extranjeros se encuentra un hombre señalado como el tercer cabecilla del grupo delincuencial común organizado ‘La Inmaculada’, una estructura vinculada, según las autoridades colombianas, con actividades como cobros ilegales, extorsiones y préstamos conocidos como ‘gota a gota’.

La segunda persona es una mujer que también mantenía una orden de captura vigente en Colombia por su presunta vinculación con el crimen organizado.

Tras la verificación de la documentación y los registros correspondientes, Migración coordinó con las autoridades colombianas el retorno de ambos ciudadanos.

El operativo se produce en medio de los controles migratorios que mantienen las autoridades panameñas para detectar a personas requeridas por otros países que intenten utilizar el territorio nacional como punto de tránsito.

El SNM aseguró que continuará reforzando la coordinación con organismos nacionales e internacionales para identificar alertas y evitar el ingreso o tránsito de personas vinculadas con actividades delictivas.

“Nuestras fronteras no son puertas abiertas a la delincuencia organizada”, señaló la institución, al reiterar que los controles migratorios se mantendrán activos para responder ante este tipo de casos.