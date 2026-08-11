Venezuela e Israel restablecen relaciones consulares tras 17 años de ruptura

La Cancillería venezolana informó este martes 11 de agosto que las relaciones consulares entre Venezuela e Israel fueron restablecidas tras acordar un mecanismo de coordinación que, a su vez, permite la prestación de servicios consulares en ambos países. El hecho marca un precedente en las relaciones entre Caracas y Tel Aviv, que rompieron vínculos hace 17 años por orden del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).

“Ambos gobiernos reconocen la importancia del vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela, que constituye un importante puente de amistad histórico entre ambos países”, señaló la Cancillería en un comunicado publicado en X y recogido por la agencia EFE.

El anuncio estuvo acompañado de la voluntad de Venezuela e Israel de reforzar sus vínculos de cooperación, que se vieron recientemente fortalecidos con el envío de equipos de auxilio y socorro a Venezuela para ayudar, junto con otros países como Costa Rica y España, en las labores de salvamento tras los destrozos ocasionados por el doble sismo del pasado 24 de junio, que ha dejado más de 6.300 fallecidos.

De acuerdo con la Presidencia de Venezuela, la comitiva israelí contó con el apoyo de la comunidad judía venezolana y estuvo integrada también por ingenieros civiles, quienes centraron su labor “en la evaluación de estructuras colapsadas, el diagnóstico de vulnerabilidad en edificaciones y el diseño de planes de contingencia urgentes para la gestión de la emergencia”.

De igual forma, la agencia EFE constató que en el país suramericano estuvo Elad Edri, alto oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien apoyó en el asesoramiento sobre el manejo de estos residuos.

El pasado 9 de junio, el rabino principal de la Asociación Israelita de Venezuela, Isaac Cohen, entregó una carta a la Cancillería de ese país solicitando a la presidenta encargada Delcy Rodríguez considerar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela e Israel