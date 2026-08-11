  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Baloncesto
Baloncesto

De Macao a Los Ángeles: Las fechas clave del calendario NBA

Acción de juego en la NBA, Boston Celtics vs Washington Wizards
Acción de juego en la NBA, Boston Celtics vs Washington Wizards Redes sociales
Por
Flor Isaela Navarro
  • 11/08/2026 17:59
La liga confirmó la programación de la temporada 2026-2027 con partidos de pretemporada en Macao y el retorno del alero a Los Ángeles con los 76ers

La National Basketball Association (NBA) presentó oficialmente este martes 11 de agosto las fechas principales del calendario para la temporada 2026-2027 mediante la inclusión de partidos de pretemporada en Macao (China), la jornada inaugural para el 20 de octubre y el retorno de LeBron James a Los Ángeles durante la cartelera de Navidad.

El plan de expansión global de la liga contempla el traslado de la pretemporada a territorio chino con dos duelos de exhibición entre Dallas Mavericks y Houston Rockets programados para el 9 y 11 de octubre en Macao, sumados a los encuentros oficiales de fase regular en Ciudad de México, París y Mánchester entre los meses de noviembre y enero.

En el ámbito competitivo de la jornada de apertura la fase regular comenzará el 20 de octubre en el Madison Square Garden con el estreno de LeBron James vistiendo la camiseta de los Philadelphia 76ers ante New York Knicks, mientras que Los Angeles Lakers iniciarán su participación al día siguiente recibiendo a Golden State Warriors.

Retorno a Los Ángeles y compromisos navideños

La programación correspondiente al 25 de diciembre contempla cinco compromisos consecutivos entre los que sobresale el choque entre los 76ers y los Lakers, escenario en el que James enfrentará al conjunto angelino tras haber competido para esa organización durante las últimas ocho campañas

A la par de esta cartelera la organización mantendrá el desarrollo de la Copa Emirates entre octubre y diciembre junto a la realización del Juego de Estrellas en Phoenix para el mes de febrero, completando el esquema previo al inicio de la postemporada fijado para el mes de abril.

Lo Nuevo