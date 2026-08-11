De Macao a Los Ángeles: Las fechas clave del calendario NBA

La National Basketball Association (NBA) presentó oficialmente este martes 11 de agosto las fechas principales del calendario para la temporada 2026-2027 mediante la inclusión de partidos de pretemporada en Macao (China), la jornada inaugural para el 20 de octubre y el retorno de LeBron James a Los Ángeles durante la cartelera de Navidad.

El plan de expansión global de la liga contempla el traslado de la pretemporada a territorio chino con dos duelos de exhibición entre Dallas Mavericks y Houston Rockets programados para el 9 y 11 de octubre en Macao, sumados a los encuentros oficiales de fase regular en Ciudad de México, París y Mánchester entre los meses de noviembre y enero.

En el ámbito competitivo de la jornada de apertura la fase regular comenzará el 20 de octubre en el Madison Square Garden con el estreno de LeBron James vistiendo la camiseta de los Philadelphia 76ers ante New York Knicks, mientras que Los Angeles Lakers iniciarán su participación al día siguiente recibiendo a Golden State Warriors.