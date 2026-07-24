‘Quiero sentir que gano otro título’: LeBron James abre un nuevo capítulo en la NBA

El basquetbolista LeBron James compartió las razones que lo llevaron a decidir continuar su carrera con los Philadelphia 76ers, asegurando que su elección no estuvo motivada por el dinero, sino por el deseo de seguir compitiendo y buscar un nuevo campeonato de la NBA.

A través de sus redes sociales, James reveló que al finalizar la temporada llegó a pensar que había disputado su último partido, pero decidió tomarse un tiempo para analizar su futuro antes de tomar una decisión definitiva.

“Pensé que había terminado cuando terminó la temporada. No estaba listo para anunciarlo y sabía que necesitaba algo de tiempo para decidirme realmente, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido”, expresó.

La decisión del veterano jugador llega después de su salida de Los Ángeles Lakers en junio, franquicia en la que disputó ocho temporadas con resultados variados. Su etapa con el equipo angelino comenzó de manera histórica al conquistar el campeonato de la NBA en 2020, durante la burbuja creada por la liga debido a la pandemia de covid-19.

James explicó que su principal motivación para continuar en la NBA sigue siendo la competencia y la posibilidad de luchar por otro título.

“No voy por dinero. No voy por mi familia. ¿Para qué estoy jugando realmente en este momento? Todavía quiero sacrificarme, trabajar, esforzarme y competir, ganar y tener la oportunidad de sentir que gano otro campeonato”, señaló.

El basquetbolista afirmó que confía en que puede aportar experiencia y liderazgo a los Philadelphia 76ers, equipo al que espera ayudar a convertirse en un candidato al campeonato.

“Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy muy emocionado de energizar a una nueva base de fanáticos y comenzar este increíble viaje una última vez”, manifestó.

James también dedicó un mensaje de agradecimiento a los aficionados de Los Ángeles, además de recordar el cariño que mantiene por Miami y por el noreste de Ohio, lugares que marcaron momentos importantes de su trayectoria.