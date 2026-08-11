Funcionarios de Aduanas denuncian irregularidades que afectarían sus bonificaciones

El secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios Aduaneros (ANFA), Enrique Montenegro, denunció una serie de presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Aduanas que estarían afectando las bonificaciones que reciben los funcionarios por su trabajo de fiscalización, recaudación y combate contra el contrabando.

Montenegro puso como ejemplo el cobro por los sellos de seguridad utilizados en el transporte de mercancías. Explicó que el Decreto 12 de 2016, relacionado con el Acuerdo Centroamericano de Carga, establece un pago de 10 dólares por estos sellos; sin embargo, señaló que mediante una resolución emitida por Aduanas en 2017 el cobro habría sido reducido a 3 dólares.

A juicio del dirigente gremial, esta diferencia representa cientos de miles de dólares que dejan de ingresar en concepto de recaudación.

Otro de los puntos cuestionados por Montenegro es la distribución de los fondos de autogestión de Aduanas, provenientes, entre otros conceptos, de multas generadas a partir de los operativos de fiscalización. Según denunció, actualmente el 70% de estos recursos estaría siendo destinado a la Policía Nacional y solo el 30% a los funcionarios aduaneros.

Montenegro cuestionó esta distribución y advirtió sobre lo que considera una creciente participación de la Policía en funciones que, según sostiene, corresponden a los funcionarios de Aduanas.

“La Policía quiere tomar el control total de la Dirección de Aduanas para quedarse con todo. No pueden con la delincuencia que azota al país y cada día se ven más muertes y robos, pero ahora quieren hacer la labor de los funcionarios aduaneros cuando esa no es su función”, afirmó.

El secretario general de ANFA también aseguró que los funcionarios han visto reducidos sus bonos de producción anual establecidos por ley. Indicó que, pese a que la institución recauda más de 25 millones de dólares al año en concepto de tasas de autogestión, los funcionarios estarían recibiendo alrededor de 4 millones de dólares anuales en bonos.

“Nos tienen encajonados dándonos una miseria por un bono al que tenemos derecho. Si nosotros recaudamos más de 25 millones de dólares solo en tasa de autogestión, sin incluir las multas y los decomisos de cigarrillos, licores y otras mercancías que se dan gracias a la labor de los funcionarios de Aduanas, no quieren dar ni migajas por nuestro esfuerzo y dedicación”, recalcó Montenegro.

El dirigente gremial pidió que se revisen los mecanismos de recaudación y distribución de estos recursos, así como el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con las bonificaciones de los funcionarios aduaneros.