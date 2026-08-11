Tercera persona cae en investigación contra exdirector de la DGI

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió la noche del lunes a una tercera persona como parte de la Operación Cuestor, investigación por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales que involucra al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia Tejada, y a su esposa.

La Estrella de Panamá conoció que la nueva aprehensión de una mujer se suma a las capturas de De Gracia y su esposa, quienes este martes comparecieron ante un juez de Garantías en la Plaza Ágora.

La audiencia de control de esta detención será el miércoles 12 de agosto en el Sistema Penal Acusatorio.

Por su parte, el tribunal declaró legal la aprehensión de De Gracia y su esposa. Tras esa decisión, el juez decretó un receso antes de que la Fiscalía Anticorrupción formule los cargos y solicite las medidas cautelares correspondientes.

La investigación surge de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que detectó un presunto incremento patrimonial no justificado.

Según el Ministerio Público, el caso involucra una presunta lesión patrimonial de $724,682.39 al Estado.