Tercera persona cae en investigación contra exdirector de la DGI

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió la noche del lunes a una tercera persona como parte de la Operación Cuestor, investigación por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales que involucra al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia Tejada, y a su esposa.
La Estrella de Panamá conoció que la nueva aprehensión de una mujer se suma a las capturas de De Gracia y su esposa, quienes este martes comparecieron ante un juez de Garantías en la Plaza Ágora.
La audiencia de control de esta detención será el miércoles 12 de agosto en el Sistema Penal Acusatorio.
Por su parte, el tribunal declaró legal la aprehensión de De Gracia y su esposa. Tras esa decisión, el juez decretó un receso antes de que la Fiscalía Anticorrupción formule los cargos y solicite las medidas cautelares correspondientes.
La investigación surge de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que detectó un presunto incremento patrimonial no justificado.
Según el Ministerio Público, el caso involucra una presunta lesión patrimonial de $724,682.39 al Estado.
Como parte de las diligencias, las autoridades ordenaron la aprehensión de bienes que estarían relacionados con los hechos investigados.
Entre los bienes figuran tres inmuebles, seis vehículos de alta gama y cuatro cuentas bancarias.
En el listado de vehículos aparecen modelos Toyota Prado, Lexus y BMW.
Las diligencias se desarrollaron en distintos puntos de Panamá y Panamá Oeste con participación de la Fiscalía Anticorrupción, la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.
La investigación penal comenzó en mayo de 2026, luego de que la Contraloría remitiera un informe de auditoría sobre un presunto incremento patrimonial que no tendría justificación.
A partir de ese documento, la Fiscalía Anticorrupción inició las pesquisas para determinar el origen de los recursos y establecer las posibles responsabilidades penales.
De Gracia ocupó la dirección de la DGI entre 2019 y 2024. Tanto él como su esposa enfrentan ahora el proceso judicial derivado de esta investigación.
La audiencia continuará después del receso para que la Fiscalía presente la formulación de cargos y solicite las medidas cautelares personales y reales que considere necesarias.
La situación jurídica de los tres aprehendidos quedará sujeta a las decisiones que adopte el tribunal durante las siguientes etapas de la audiencia.
El Ministerio Público reiteró que desarrolla la investigación con respeto a los derechos de los ciudadanos y en apego a la Constitución y la ley.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...