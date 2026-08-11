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Judiciales

Audiencia de exdirector de la DGI, Publio De Gracia, será esta tarde

Sede del Sistema Penal Acusatorio.
Sede del Sistema Penal Acusatorio. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 11/08/2026 11:01
El exdirector de la DGI, Publio De Gracia, es señalado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

La audiencia de legalización de aprehensión, imputación de cargos y dictamen de medidas cautelares a Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), se llevará a cabo la tarde de este martes a las 2 pm.

La información fue confirmada por fuentes del Órgano Judicial. De Gracia fue aprehendida este lunes durante un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional.

El exdirector de la DGI es señalado por presunto enriquecimiento injustificado de 724 mil dólares y blanqueo de capitales. Durante el operativo del lunes también se ordenó la aprehensión de bienes inmueble y vehículos de alta gama.

Además, las autoridades también aprehendieron a su esposa, quien también enfrentará la audiencia de control de garantías.

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