Audiencia de exdirector de la DGI, Publio De Gracia, será esta tarde

La audiencia de legalización de aprehensión, imputación de cargos y dictamen de medidas cautelares a Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), se llevará a cabo la tarde de este martes a las 2 pm.
La información fue confirmada por fuentes del Órgano Judicial. De Gracia fue aprehendida este lunes durante un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional.
El exdirector de la DGI es señalado por presunto enriquecimiento injustificado de 724 mil dólares y blanqueo de capitales. Durante el operativo del lunes también se ordenó la aprehensión de bienes inmueble y vehículos de alta gama.
Además, las autoridades también aprehendieron a su esposa, quien también enfrentará la audiencia de control de garantías.
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