MOP invertirá $11.6 millones en la reparación de 12 puentes en Panamá y San Miguelito

La Contraloría General de la República refrendó un contrato por 11 millones 623 mil dólares, más financiamiento, para la recuperación y mantenimiento de 12 estructuras vehiculares en ambos distritos. El proyecto contempla intervenciones en 11 puentes modulares tipo Mabey, varios de los cuales tienen más de 25 años sin recibir trabajos integrales de mantenimiento o reparación.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que la orden de proceder ya fue emitida a la empresa encargada de ejecutar los trabajos, por lo que se espera el inicio de las obras.

Entre las estructuras que serán atendidas se encuentran los puentes ubicados en avenida Balboa con calle 3 de Noviembre, vía España a la altura de Río Abajo, conocido como El Balboa y Brisas del Golf. También se realizarán trabajos en puentes de vía España, Paraíso, Villa Lucre, Los Pueblos, San Antonio, Las Acacias, la Universidad Católica Santa María La Antigua, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Asamblea Nacional y avenida Martín Sosa con la vía Transístmica.

Estas labores incluirán el reforzamiento de las bases, sustitución de elementos metálicos y juntas transversales, recuperación de la superficie de rodadura y aplicación de pintura anticorrosiva.

El proyecto también contempla mejoras en los accesos y sistemas de drenaje, instalación de señalización vial y rehabilitación de las barandas de seguridad.

El contrato establece un plazo de 450 días calendario para completar los trabajos. Una vez terminadas las obras, la empresa contratista deberá realizar durante tres años el mantenimiento preventivo y correctivo de las estructuras. El MOP busca con esta intervención mejorar las condiciones de seguridad de los puentes y extender su vida útil, debido a su importancia para la movilidad vehicular en la capital y San Miguelito.