Tras 25 años, el MOP rehabilitará 12 puentes modulares en la capital

Tras más de dos décadas de uso continuo y con un mantenimiento limitado, doce puentes vehiculares metálicos en la ciudad de Panamá, conocidos técnicamente como puentes modulares mabey, entran en un proceso de evaluación para su rehabilitación integral.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) adelanta una licitación bajo la modalidad de “llave en mano”, que busca no solo reparar las estructuras existentes, sino extender su vida útil y garantizar condiciones mínimas de seguridad vial.

Los puentes, instalados hace aproximadamente 25 años, forman parte de corredores estratégicos de alta circulación vehicular. Durante ese tiempo, no han recibido intervenciones estructurales profundas, pese al desgaste natural, el aumento del tránsito y las condiciones climáticas que aceleran la corrosión de este tipo de infraestructura metálica, según detallaron las autoridades del MOP.

El proyecto, identificado como “diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de puentes vehiculares en la ciudad de Panamá”, se encuentra actualmente en fase de evaluación, según documentos oficiales del MOP. La inversión de referencia asciende a $11.6 millones, y contempla, además de las obras físicas, un período de mantenimiento garantizado por tres años.

La modalidad “llave en mano” implica que el contratista seleccionado será responsable de todas las fases del proyecto: diseño, rehabilitación, ejecución de las obras y mantenimiento posterior.

El alcance técnico va más allá de reparaciones superficiales. El proyecto contempla el reemplazo completo de tableros y pisos de rodadura, reforzamientos estructurales según el estado de cada puente, sustitución de juntas, mejoras en drenajes, señalización vial y acciones para preservar la integridad de las estructuras en el mediano plazo.

Las estructuras incluidas en el proyecto están distribuidas en distintos puntos neurálgicos de la ciudad y áreas colindantes, muchas de ellas con alto volumen de tráfico diario: El listado incluye los puentes elevados vehiculares de la DIJ, la USMA, Vía España–Cincuentenario, Paraíso en San Miguelito, Villa Lucre, Brisas del Golf 2, Los Pueblos, San Antonio, Las Acacias, la Asamblea Nacional, la intersección de la avenida Balboa con la 3 de Noviembre, y la avenida Martín Sosa con la Transístmica.

De acuerdo con el Informe de la Comisión Evaluadora del MOP, el acto público correspondiente a la licitación por mejor valor recibió dos propuestas. Tras la verificación de los requisitos mínimos obligatorios, solo una de ellas logró cumplir plenamente con las exigencias administrativas, técnicas y financieras establecidas en el pliego de cargos.

El Consorcio C&T Puentes Modulares, integrado por Constructora Urbana S.A. y Toronto Global Holdings Corp., obtuvo un puntaje de 95.69 puntos, con una propuesta económica de $11,623,000, superando los criterios de evaluación. La segunda propuesta fue descartada por incumplimientos relacionados con el recurso humano mínimo requerido y la verificación de montos fijos y de mantenimiento.

La evaluación técnica, administrativa y financiera tuvo un peso de 60 puntos, mientras que el precio representó los 40 puntos restantes, conforme al modelo de licitación por mejor valor establecido en la Ley 22 de contrataciones públicas.

Más allá de la adjudicación, el proyecto deja en evidencia una realidad estructural: la falta de mantenimiento preventivo sostenido en infraestructuras clave. Durante años, estos puentes soportaron cargas crecientes sin intervenciones profundas, lo que obligó a concentrar ahora una inversión millonaria para recuperar condiciones básicas de seguridad y funcionalidad.

El propio MOP reconoce que la intervención busca “devolverle a las infraestructuras viales sus características originales y adecuarlas a un nuevo período extendido de vida útil”, una formulación que refleja el nivel de desgaste acumulado.