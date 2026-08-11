Legalizan aprehensión de Publio De Gracia, exdirector de la DGI, y dictan receso en audiencia

Un Juez de Garantías declaró legal la aprehensión del exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia Tejada, y a su esposa, durante la audiencia de control desarrollada la tarde de este martes en la Plaza Ágora.

Tras la validación de la captura dictada por las autoridades, el tribunal decretó un receso en el acto judicial antes de dar paso a la formulación de cargos y a la solicitud de medidas cautelares por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

De Gracia comparece ante la justicia luego de su aprehensión el lunes en un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Las investigaciones señalan un presunto enriquecimiento injustificado por un monto de $724 mil, además de la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Durante la diligencia policial de aprehensión efectuada el pasado lunes, las autoridades ordenaron la cautelación de bienes inmuebles y vehículos de alta gama vinculados al exdirector de la DGI y a su entorno cercano.

La audiencia se reanudará tras el receso para definir el estatus procesal de ambos imputados y determinar la aplicación de medidas cautelares personales y reales.