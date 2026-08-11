Terremoto en Colombia: ¿por qué Android alertó y iPhone no?

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto y que también fue percibido en Panamá dejó una duda entre los usuarios de celulares: ¿por qué algunos teléfonos Android emitieron una alerta sísmica mientras algunos iPhone no lo hicieron? La diferencia está principalmente en la tecnología utilizada por cada sistema operativo y en los mecanismos de alerta disponibles en cada país. En Colombia, los teléfonos Android compatibles pueden utilizar el sistema de alertas de terremotos de Google, que aprovecha los sensores de movimiento de los propios dispositivos para detectar señales asociadas a un sismo y enviar advertencias a usuarios que se encuentran en zonas que podrían verse afectadas. El sistema no predice los terremotos. La alerta se genera después de que el movimiento comienza, por lo que el aviso puede llegar antes de que las ondas sísmicas más fuertes sean percibidas en determinados lugares.

¿Por qué Android sí pudo alertar?

Google explica que el sistema Android Earthquake Alerts utiliza los acelerómetros presentes en los teléfonos como una red distribuida de detección. Cuando varios dispositivos registran movimientos compatibles con un terremoto, los datos son procesados para determinar si se trata de un evento sísmico y estimar su ubicación y magnitud. A partir de esa información, el sistema puede enviar una alerta a los teléfonos ubicados en el área potencialmente afectada. Las alertas pueden ser de diferente intensidad. En eventos más fuertes, el teléfono puede mostrar una advertencia destacada, emitir un sonido y activar la pantalla para llamar la atención del usuario. Sin embargo, recibir una alerta no está garantizado para todos los dispositivos. Influyen factores como el modelo del teléfono, la versión de Android, la conexión a internet y la configuración del equipo.

¿Y por qué algunos iPhone no sonaron?

La diferencia con el iPhone está en que Apple no utiliza el sistema de detección sísmica de Google. Los dispositivos de Apple pueden recibir alertas gubernamentales de emergencia cuando estas son habilitadas y soportadas por las autoridades y operadores del país. Por eso, que un iPhone no haya emitido una alerta durante el terremoto en Colombia no significa necesariamente que el teléfono tenga una falla. La disponibilidad y el funcionamiento de este tipo de avisos dependen de la infraestructura de alertas de emergencia implementada en cada territorio. Apple señala que las alertas gubernamentales son utilizadas para advertir sobre emergencias y otros eventos de importancia pública, pero su disponibilidad puede variar según el país y el operador.

¿Qué ocurre en Panamá?

El hecho de que Android haya emitido alertas en Colombia no significa que todos los celulares Android en Panamá funcionen de la misma manera ante un terremoto. La disponibilidad de las alertas sísmicas depende de la región y de los servicios habilitados para cada país. Por eso, los usuarios en Panamá no deben asumir que contar con un teléfono Android garantiza recibir una advertencia ante cualquier sismo que ocurra en el país. El terremoto registrado en Colombia sí fue percibido en distintas zonas de Panamá y provocó evacuaciones preventivas, pero las alertas sísmicas de Google y las alertas oficiales de emergencia son sistemas diferentes.

¿Cómo revisar las alertas en Android?

Los usuarios de Android pueden comprobar si cuentan con la función de alertas de terremotos en su dispositivo. El recorrido puede variar ligeramente dependiendo de la marca y la versión del sistema, pero generalmente se encuentra en: Ajustes o Configuración Seguridad y emergencia Alertas de terremotos o Alertas de sismos Si la opción está disponible, debe permanecer activada. También es importante mantener activa la conexión a internet mediante datos móviles o WiFi, ya que el sistema necesita conectividad para recibir la advertencia.

¿Cómo revisar las alertas en un iPhone?

En los dispositivos Apple, los usuarios pueden comprobar las opciones de alertas gubernamentales desde: Configuración → Notificaciones → Alertas gubernamentales La disponibilidad de estas opciones dependerá del país, el operador y las capacidades del dispositivo. Por eso, un usuario puede tener activadas las alertas gubernamentales y aun así no recibir una notificación específica sobre un terremoto si ese tipo de alerta no está disponible mediante la infraestructura de emergencia de su región.

Tener la alerta activa no sustituye a las autoridades