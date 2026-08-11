Guillermo Hoyos sobre Messi: ‘Ha sido muy duro, muchas veces no hay palabras para eso’

La familia de Lionel Messi siguen viviendo horas bajas debido al sensible fallecimiento del padre del futbolista, Jorge Messi días atrás. Este hecho hizo que Messi rompiera dinámica con el Inter Miami y regresar hacia tierra natal para estar junto a su familia en Rosario, Argentina.

Desde el país sudamericano, apuntan a que Messi estaría llegando en horas de la noche de este martes 11 de agosto a Miami, Estados Unidos tras pasar unos días en Rosario, Argentina por el fallecimiento de su padre.

De acuerdo con el sitio A24, Messi estaría llegando a eso de las 10:30 p.m. (hora local) a suelo estadounidense en un vuelo privado desde su tierra natal. El Inter Miami tiene previsto jugar ante el León este miércoles 12 de agosto por la última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup, pero es muy poco probable que vea actividad.

El pasado sábado 8 de agosto la familia de Messi llegó a Rosario procedente de Estados Unidos para darle un último adiós al padre del futbolista. Desde entonces se han mantenido en Argentina.

Previo al partido ante el León Guillermo Hoyos, técnico del cuadro de Las Garzas, habló sobre la situación de Messi y un posible regreso.

“Lo de Leo es... ya sabemos lo que sucedió y es una pena muy grande. Es un dolor muy grande. Lo hemos sufrido en ese sentido mucho. Ha sido muy duro, muchas veces no hay palabras para eso. Cuando uno vive esa dureza cuesta recuperarse pero nos pasa a todos. Así que nunca aprendemos de eso porque es muy doloroso”, agregó Hoyos

El Inter Miami podría caer eliminado en la Leagues Cup, pese a que consigan una victoria ante el León. Si no se cumplen una serie de combinaciones de resultados, el equipo quedaría fuera del certamen.