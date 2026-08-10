Publio De Gracia, exdirector de la DGI, aprehendido por presunta lesión patrimonial

El director de la Dirección General de Ingresos, Publio de Gracia, fue aprehendido la mañana de este lunes 10 de agosto por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado por 724 mil dólares.

La aprehensión fue parte de la Operación Cuestor, iniciada en mayo de 2026, tras un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

Además de De Gracia, fue aprehendida una persona más y se ordenó la aprehensión de 3 bienes inmuebles, 6 vehículos de alta gama (una Prado, una Lexus y un BMW) y 4 cuentas bancarias.

“La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley”, señaló el Ministerio Público a través de un comunicado.