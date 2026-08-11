Ministros de 19 países se reúnen en Panamá para rediseñar la lucha contra el narcotráfico

El Gobierno de Panamá emplazó a los países del continente a abandonar las declaraciones políticas y ejecutar operaciones conjuntas para desarticular la estructura financiera del crimen organizado. El llamado se dio durante la inauguración del Foro de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), cumbre que reúne en la capital panameña a delegaciones de 19 naciones del hemisferio.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, respaldó la exigencia del país con balances de control territorial. Según las cifras oficiales expuestas en la cita, el flujo migratorio irregular por territorio panameño registró una caída abrupta: de 1.2 millones de tránsitos contabilizados entre 2021 y 2024, la cifra cayó a 1,091 personas en 2025. En lo que va de 2026, las autoridades solo registraron 300 pasos irregulares, cuyos integrantes resultaron devueltos a sus países de origen.

En materia de combate al narcotráfico, el titular de Seguridad reportó la incautación de 625 toneladas de sustancias ilícitas en los últimos cinco años, de las cuales 62 toneladas corresponden a operativos realizados en 2026. Como prueba de la capacidad operativa del Plan Firmeza, Abrego informó sobre el decomiso de 2,313 paquetes de cocaína —cerca de dos toneladas— realizado la noche previa por el Servicio Nacional Aeronaval cerca de la frontera con Costa Rica, en Punta Burica.

“Ningún país puede enfrentar solo una amenaza que no reconoce fronteras. La coalición debe convertirse en un mecanismo capaz de desarticular las finanzas criminales”, afirmó el ministro durante su intervención, en la que advirtió sobre la evolución de las redes delictivas que integran narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, tráfico de armas y reclutamiento de menores mediante tecnologías avanzadas.

La cumbre continental se celebra de forma paralela al desarrollo de los ejercicios militares Panamax 2026 y cuenta con el respaldo explícito de la administración estadounidense. El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Francis Donovan, coincidió con el planteamiento panameño al señalar que la A3C requiere operar como una organización funcional orientada a resultados concretos contra las redes transnacionales.

El encuentro reúne a ministros, viceministros y mandos militares de Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.