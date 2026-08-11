Mina de Donoso: Panamá recoge impacto en comunidades antes de decidir su futuro

A pocos meses de que de presentar al presidente de la República, José Raúl Mulino, sus recomendaciones sobre el futuro del proyecto minero en Donoso, la Comisión de Alto Nivel intensificó el contacto directo con las comunidades vinculadas a la actividad para conocer su realidad económica y social.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, recorrió este martes, 11 de agosto, los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera y La Pintada, donde escuchó a trabajadores, autoridades locales y proveedores sobre el impacto de la actividad minera, sus principales preocupaciones y las necesidades de las comunidades.

La Comisión de Alto Nivel está integrada por los ministros: Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Julio Moltó, de Comercio e Industrias; y Juan Carlos Navarro, de Ambiente.

La gira comenzó en Donoso, donde Moltó conversó con trabajadores de la mina sobre la importancia de la actividad para ellos, sus familias y las comunidades de la zona, informó el Ministerio de Comercio en Industrias (MICI) a través de un comunicado.

Durante el encuentro, el ministro conoció las historias de profesionales y técnicos panameños que se han formado durante años en torno a esta actividad, han desarrollado sus carreras y han ocupado posiciones de responsabilidad dentro y fuera del país.

Según la información presentada durante la visita, la actividad actualmente autorizada por el Gobierno genera 3,200 empleos directos y más de 3,000 indirectos. Del total de trabajadores, más del 91% son panameños, mientras que el 48% proviene de los municipios aledaños y el 17% corresponde a mujeres con formación profesional y técnica.

Los datos reflejan el alcance de la actividad sobre el mercado laboral de la zona y el capital humano que se ha desarrollado alrededor del proyecto.

Moltó destacó que escuchar directamente a los trabajadores permite dimensionar la formación profesional y técnica que se ha generado durante años y conocer la realidad de quienes dependen de esta actividad para sostener a sus familias.

Municipios plantean acelerar uso de regalías

En Coclesito, distrito de Omar Torrijos Herrera, Moltó se reunió con autoridades locales, quienes expusieron la situación económica y social de sus comunidades.

Las autoridades señalaron que las condiciones se han vuelto más difíciles desde finales de 2023 y plantearon necesidades relacionadas con infraestructura, servicios y generación de oportunidades que se han acumulado durante años.

Uno de los principales planteamientos fue la necesidad de agilizar el uso de los recursos provenientes de las regalías del concentrado de cobre exportado y fortalecer la capacidad de los municipios para ejecutar esos fondos y convertirlos en obras para sus habitantes.

Moltó señaló que llevará a la Comisión las impresiones, solicitudes y el diagnóstico presentado por las autoridades sobre la situación de los municipios y sus comunidades.

El ministro también indicó que existe una instrucción del presidente Mulino para que estas comunidades sean una prioridad y estén en el centro de cualquier solución que se analice.

En ese contexto, señaló como una de las prioridades que los recursos provenientes de las regalías puedan ser utilizados cuanto antes por los municipios en obras que beneficien directamente a sus habitantes.

Proveedores buscan mantener negocios y empleos

La gira continuó en La Pintada, donde Moltó se reunió en el Mercado Municipal con integrantes de la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA).

Los proveedores expusieron las dificultades que han enfrentado para mantener sus negocios y los empleos que generan. De acuerdo con la información presentada durante el encuentro, el 68% de los proveedores son pequeñas y medianas empresas de los municipios.

Los empresarios explicaron además que el procesamiento del material ya extraído, autorizado por el Gobierno, les ha permitido mantener parte de su actividad y conservar empleos.

Moltó destacó el esfuerzo de estos proveedores para mantenerse operativos y preservar los puestos de trabajo, y señaló que la situación de los trabajadores y las familias que dependen de esos ingresos también deberá ser considerada por la Comisión al momento de presentar sus propuestas.

La gira permitió al Gobierno recoger de primera mano los planteamientos de trabajadores, autoridades locales y proveedores, así como dimensionar el impacto laboral y económico de la actividad minera en los tres municipios.

Los planteamientos recogidos durante estas visitas se producen antes de que la Comisión de Alto Nivel concluya sus recomendaciones y las presente al presidente Mulino, un proceso que, según lo anunciado por el ministro de Economía, deberá concretarse antes de que finalice 2026.

El objetivo es que la decisión sobre el futuro del proyecto tome en cuenta no solo los resultados de la auditoría, sino también la realidad de las comunidades, trabajadores y empresas vinculadas a la actividad.

La mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá (filial de la canadiense First Quantum Minerals), es la única explotación de este mineral en el país centroamericano.

El proyecto, ubicado en el distrito de Donoso, provincia de Colón, a 120 kilómetros al oeste de la Ciudad de Panamá y a 20 kilómetros de la costa del mar Caribe, fue clausurado luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional su contrato de concesión en noviembre de 2023.