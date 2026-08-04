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Funcionarios de Aduanas solicitan bono por años de servicio para su retiro

La gremial aduanera propone un incentivo de retiro que evite congelar plazas de trabajo.
La gremial aduanera propone un incentivo de retiro que evite congelar plazas de trabajo. Ricardo González
Por
Ricardo González
Especial para La Estrella de Panamá
  • 04/08/2026 10:31
Pese a un presupuesto histórico de $35 mil millones, funcionarios jubilados de Aduanas denuncian que se les niega un bono para un retiro digno

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Funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas que continúan laborando pese a encontrarse jubilados solicitaron al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, la implementación de un bono económico por años de servicio que les permita retirarse de la institución en condiciones dignas.

La petición surge luego de que se les informara que el Gobierno no contempla la aplicación de un programa de retiro voluntario para el personal de la entidad.

El secretario general de la Asociación Nacional de Funcionarios Aduaneros (ANFA), Enrique Montenegro, explicó que decenas de colaboradores ya cumplen con los requisitos para retirarse, pero no se les ha ofrecido un mecanismo que facilite su salida.

De acuerdo con Montenegro, la organización presentó al Ministerio de Economía y Finanzas una propuesta que contempla el pago de un bono cuyo monto estaría determinado por la cantidad de años de servicio de cada funcionario.

“Simplemente sería un agradecimiento por haber dedicado una vida al servicio del país, protegiendo la economía nacional al combatir el contrabando. Creemos que es una medida justa”, manifestó el dirigente.

Montenegro sostuvo que la iniciativa representa una alternativa al retiro voluntario y evitaría afectar las plazas de trabajo, ya que, según explicó, una de las razones para descartar ese mecanismo sería que las posiciones quedarían congeladas automáticamente.

El dirigente sindical también señaló que los funcionarios jubilados merecen un reconocimiento por las décadas dedicadas al servicio público y cuestionó que se argumente falta de recursos para atender la propuesta.

“Los jubilados de Aduanas se merecen respeto. Ahora no pueden decir que no hay dinero cuando el presupuesto del Estado para 2026 asciende a 35 mil millones de dólares, el más alto en la historia del país”, afirmó.

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