Migración expulsa a estadounidense buscado en Florida por cocaína

Un ciudadano de origen cubano y nacionalizado estadounidense fue expulsado de Panamá por el Servicio Nacional de Migración (SNM), luego de verificarse que mantenía una orden de arresto activa en el estado de Florida, Estados Unidos, por delitos de comercialización de cocaína y venta de sustancias controladas.

La retención inicial del sujeto ocurrió en la provincia de Chiriquí, donde inspectores de la regional de Migración identificaron su estatus de prófugo tras la verificación de sus antecedentes con las autoridades estadounidenses.

Luego de su ubicación en el occidente del país, el estadounidense fue remitido a la ciudad de Panamá y albergado en el Centro de Detención Administrativa Migratoria Masculino para realizar los trámites correspondientes a su salida.

Inspectores de Migración custodiaron el traslado del extranjero hasta su entrega formal en su país de origen, en cumplimiento de los procedimientos legales y los acuerdos internacionales de cooperación en materia de control migratorio.

La presencia de este fugitivo en la provincia chiricana reaviva el debate la efectividad de los filtros de control migratorio en los puntos de entrada al territorio nacional, así como la coordinación entre los estamentos de seguridad panameños y las agencias internacionales contra el narcotráfico.