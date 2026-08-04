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‘Elize’: la película de Netflix basada en el crimen real que conmocionó a Brasil

Elize Matsunaga sentenciada a 19 años y 11 meses de prisión.
Elize Matsunaga sentenciada a 19 años y 11 meses de prisión. SUAMY BEYDOUN / AGIF via AFP
Por
Deborah Peña
  • 04/08/2026 08:42
Desde su llegada a Netflix, ha despertado el interés de los espectadores por combinar elementos de drama y suspenso con una historia que realmente ocurrió.

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Las historas basada en hechos reales vuelven a conmocionar la pantalla con “Elize”, una producción estrenada por Netflix basada en uno de los casos criminales más impactantes de Brasil.

La película reconstruye la historia de Elize Matsunaga, una mujer que fue condenada por el asesinato y descuartizamiento de su esposo, el empresario Marcos Kitano Matsunaga, heredero de una reconocida compañía alimentaria brasileña. El crimen, ocurrido en 2012, conmocionó al país por la brutalidad de los hechos y por los detalles que fueron revelándose durante la investigación.

En mayo de 2012, la pareja sostuvo una discusión tras una presunta infidelidad de Marcos hacia Elize. De acuerdo con la investigación, el altercado terminó cuando Elize le disparó en varias ocasiones y posteriormente desmembró su cuerpo.

Elize fue sentenciada a 19 años y 11 meses de prisión. Sin embargo, su pena fue reducida a 16 años luego de que aceptó su responsabilidad en los hechos.

La producción explora los acontecimientos que rodearon el caso, así como la compleja relación entre la pareja, mostrando los conflictos personales, las tensiones familiares y las circunstancias que desembocaron en una de las tragedias más recordadas de la última década en Brasil.

Desde su llegada al catálogo de Netflix, “Elize” ha despertado el interés de los espectadores por combinar elementos de drama y suspenso con una historia que realmente ocurrió. La cinta se suma a la creciente lista de producciones inspiradas en crímenes reales, un género que continúa ganando popularidad entre el público de la plataforma.

“Elize” revela uno de los episodios criminales más mediáticos de Brasil, mientras reabre la conversación sobre la violencia, las relaciones de poder y el impacto que este tipo de casos sigue teniendo en la sociedad.

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