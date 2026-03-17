Funcionarios aduaneros amenazan con una huelga en abril por presuntos despidos injustificados

La Asociación Nacional de Funcionarios Aduaneros (ANFA) advirtió que convocará a una huelga general a partir del mes de abril si no se revierte la destitución de varios trabajadores, que califican como “arbitraria e injustificada”.

Esa advertencia surge en medio de una protesta que elevó el tono este martes 17 de marzo, cuando un grupo de exfuncionarios decidió encadenarse en la entrada de la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA), exigiendo su reintegro inmediato.

El secretario general de ANFA, Enrique Montenegro, aseguró que han dado un ultimátum a la directora de DIGECA, Cheyla Valdés, para que antes de abril se restituyan los puestos de los afectados. De no obtener respuesta, advirtió que se paralizarán las labores aduaneras en todo el país.

“Le advertimos a la directora Valdés que, de no actuar de manera correcta, será responsable de la primera huelga que realice ANFA en la administración del presidente José Raúl Mulino”, señaló Montenegro, subrayando que no buscan obstaculizar al gobierno, pero tampoco permitirán lo que consideran una injusticia.

Según el dirigente, entre los destituidos hay personas en condiciones vulnerables, incluyendo madres con hijos discapacitados, trabajadores con enfermedades crónicas como diabetes, e incluso jubilados, quienes contaban con fueros laborales que no fueron respetados.

Desde tempranas horas, funcionarios y extrabajadores llegaron a la sede de DIGECA con cadenas, candados, megáfonos y pancartas, dejando claro que intensificarán las medidas de presión.